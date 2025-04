Auto in fiamme in piazza Solferino

Momenti di concitazione, nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile, in piazza Solferino, per l'incendio di un'autovettura. Intorno alle 18,30 i Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli sono stati chiamati a intervenire nella rotonda dove un mezzo stava andando a fuoco.

Fortunatamente, all'arrivo, l' incendio era già stato domato con un estintore; il personale di viale dell'Aeronautica si è impegnato per il completo raffreddamento della parte interessata e per la messa in sicurezza dell' area.

Non si segnalano feriti: sul posto due agenti della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.