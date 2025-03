Promozione: giornata no per Trino e Virtus Vercelli

Promozione

Niente da fare per la Virtus Vercelli battuta dall’Arona (3-1), dopo il pareggio di Rognone, il 2^ tempo si rivela beffardo con la doppia marcatura dei lacuali. Pareggio (1-1, gol di Cavalla)) degli Orizzonti C.A. con l’Union Novara, che subiscono la rete degli avversari a 5 minuti dal termine. Il Trino perde inaspettatamente al Picco con il Canelli (0-3 con reti dei novaresi negli ultimi 15 minuti della gara) e scivola al 4^ posto. In testa l’Alessandria a pari merito con l’Arquatese, seguite dal Casale e dal Trino.

Prossimo turno: San Mauro – LB Trino, Virtus Vercelli – Feriolo, Orizzonti C.A. - Ornavassese

1^ Categoria

Stagione ingarbugliata per le squadre vercellesi. Troppi alti e bassi con conseguente coinvolgimento nella zona play-out e vetta della classifica sempre piuttosto lontana anche per l’attrezzato Livorno/Bianzè. In ottica salvezza passo avanti della Pro Palazzolo vittoriosa (2-1) con il Valle Cervo Andorno grazie alle prodezze di Petrillo e Micillo. La Crescentinese cede di misura (1-0) alla capolista La Vischese e vede allontanarsi le opportunità di raggiungere la permanenza in 1^ Categoria. Anche il Cigliano resta nella palude dei play-out dopo la secca sconfitta per 3-0 con il Trecate. Stop anche per il Santhià sconfitto dal Ponderano (2-1, gol della bandiera di Sanna), mentre il Livorno/Bianzè si ferma (1-0) con lo Junior Torrazza.

Classifica: La Vischese 54, Valle Elvo 46, Banchette/Colleretto 45, Gaglianico 41, Livorno/Bianzè, Ponderano 39, Trecate 37, Valle Cervo Andorno 36, Santhià 28, Junior Torrazza 27, Pro Palazzolo 26, Valdilana Biogliese 24, Cigliano, Torri Biellesi 23, Borgolavezzaro 22, Crescentinese 17.

Prossimo turno: Cigliano – La Vischese, Crescentinese – Valdilana Biogliese, Livorno/Bianzè – Gaglianico, Santhià – Pro Palazzolo