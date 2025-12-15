La PFV conferma la propria indiscussa leadership del girone (serie C, basket femminile)

Campus Monferrato Novipiù / Pallacanestro Femminile Vercelli 43-58

Parziali: (17-18; 25-35; 33-47; 43-58)



Tabellino: Acciarino 14; Ansu 13; Bertelegni; Chillini 3; Deangelis 10 ;

N’Guefack Lowe; Francese El. 6; Francese Ar.10; Cavalli 2, Prinetti..

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Nell’anticipo dell’ultima giornata di andata del girone di qualificazione (giocata prima dell’8^) la PFV vince ancora, questa volta a Casale M. nella “mitica” palestra Leardi, battendo Campus Monferrato Novipiù per 43-58, al termine di una partita non certamente facile e che si è rivelata più complicata del previsto, ma che le vercellesi hanno saputo controllare per tutti i 40’.

Prive di un elemento cardine come Giada Buffa, per una defezione dell’ultima ora dovuta a malanno di stagione, le ragazze di Davide Simone hanno saputo anche questa volta fare squadra e supplire alle difficoltà con l’impegno ed il contributo di tutto il gruppo.

Il primo quarto era in perfetto equilibrio (17-18) con le casalesi che provano a prendere il largo (+6 al 5’) ma le vercellesi riuscivano a ricucire tutti i tentativi di allungo delle ospiti con i punti di Acciarino, Ansu (16 rimbalzi) e Arianna Francese, cosicché nessuna delle due squadre riusciva a distanziare l’altra.

Nel secondo periodo, iniziato anch’esso all’insegna dell’equilibrio, anche altre giocatrici si iscrivevano al tabellino (Deangelis, Elisabetta Francese, Chillini e Cavalli) nella PFV che, sull’altro fronte stringeva le maglie difensive e trovava l’allungo decisivo portandosi sul 25-35 a metà gara, grazie ad alcune buone soluzioni d’attacco, ad una pregevole intensità di gioco ed alla capacità di tenere le avversarie sotto la doppia cifra nel periodo.

Dopo aver raggiunto il+15 la PFV calava un po’ di intensità, cosicché Novipiù risaliva a -8 al 33’

Ma la rimonta si fermava lì e così la ritrovata lucidità e la maggior esperienza e caratura tecnica delle vercellesi consentiva loro di controllare agevolmente il match, amministrando il vantaggio acquisito ed, anzi, incrementalo ancora fino alla fine.

Nota curiosa: nella formazione di Campus Monferrato scesa in campo erano a referto ben 8 giocatrici su 12 che nel passato, più o meno prossimo o remoto, hanno militato nella PFV, fra prima squadra e settore giovanile, mentre non è stata della partita Sarrocco, che avrebbe portato il numero delle “ex” a nove.

Tutto sommato, quindi, è stata una buona gara, con la quale la PFV ha confermato la propria indiscussa leadership del girone, che tuttora guida a pieno punteggio in classifica, con sete vittorie su sette gare giocate..

Per completare la classifica manca ora l’8^ giornata che verrà disputata venerdì 19.12.2025 alle ore 21,00 a Vercelli, Palapiacco, contro Pol. Avigliana Basket, una delle squadre della parte alta della classifica..

Dopodiché la pausa di fine anno, con ripresa del campionato domenica 11 gennaio 2026 a Novara contro Pol. San Giacomo.



