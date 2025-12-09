Trino, brutta sconfitta. Risorge la Vitus.

Promozione
Risorge la Virtus Vercelli vittoriosa con il fanalino di coda Gravellona per merito di Modena autore della marcatura al 40’ del primo tempo. Ora per uscire dalla zona play-out occorre dare continuità ai risultati fin dal prossimo incontro (in trasferta) con l’Union Novara. Scivola (in casa) il Trino, battuto inaspettatamente dall’Arona con un gol per tempo: al 26’ e al 46’. Con questa sconfitta, almeno momentaneamente il Trino è fuori dai play-off, prossimo turno a Gattinara per cercare un pronto rientro nella parte alta della classifica.
Risultati: LB Trino – Arona 0-2, Virtus Vercelli – Gravellona 1-0
1^ Categoria
Il campionato risulta sempre più incerto, nessuna squadra riesce a concretizzare un vantaggio importante, tanto che al comando risultano 3 formazioni: Bosconerese, Livorno/Bianzè e Gaglianico. Una classifica corta visto che distanziate di tre punti risultato altri tre club. Giornata di pareggi. Il Livorno/Bianzè, al Bigando deve subire la rimonta della Bosconerese (su rigore) dopo la rete di Colla al 15’ del primo tempo. Il Cigliano impatta a reti inviolate sul terreno della Mappanese. Nel prossimo turno (ultima di andata) il Cigliano riceve il Livorno/Bianzè, un derby sentitissimo che promette spettacolo. La Pro Palazzolo con una doppietta di Veliu sbanca il campo del Mirafiori, peccato che l’Annonese non dia segni di cedimento e continui la sua marcia solitaria ancora imbattuta. Nel prossimo turno la Pro Palazzolo se la vedrà con il Costigliole.
Risultati: Mappanese – Cigliano 0-0, Livorno/Bianzè – Bosconerese 1-1