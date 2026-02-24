Promozione. Con una rete al 96' il Trino del neo allenatore Semezin torna al successo

Promozione

Il Trino torna al successo con una vittoria di prestigio e ottimo esordio nel nuovo allenatore Semezin. Battuto il Quincinetto/Tavagnasco, quarta forza del campionato, con una rete di Brugnera nel recupero (96’). Niente da fare per la Virtus Vercelli fermata dalla Dufour Varallo e di conseguenza nuovamente impelagata nella griglia play-out. Prossimo match a Casale, contro la capolista che ultimamente ha accusato alcune gare opache, perdendo, tra l’altro, l’imbattibilità.

Risultati: Quincinetto/Tavagnasco - Lb Trino 0-1, Dufour Varallo – Virtus Vercelli 2-0

Lb Trino: Cascardo, Pomati, Balocco, Ciraulo, Baggio, Buscaglia, Petrocelli, Meo Defilippi, Mercandino, Brugnera, Volpatto. A disposizione: Porta, Giolo, Onorato, Conti, De Rosa, Massano, Raviglione, Troplini, Virga. All. Semenzin.

Prossimo turno: Lb Trino – Ornavassese, Casale – Virtus Vercelli

1^ Categoria

La copertina va al Cigliano che nelle ultime due giornate ha raccolto 6 punti ed è ad un passo dalla zona promozione. Con le Torri Biellesi doppietta di Filippo Germano, arrotonda Umberto Germano, mentre Corcione definisce il poker che chiude la gara. Il Livorno/Bianzè si arrende al Bollengo in vantaggio dopo appena undici minuti. Per i granata in rete Vicario. La sfida tra Don Bosco Asti e Pro Palazzolo finisce a reti inviolate lasciando i vercellesi al terzo posto.

Risultati: Torri Biellesi – Cigliano 2-4, Bollengo – Livorno/Bianzè 3-1, Don Bosco Asti -Pro Palazzolo 0-0

Prossimo turno: Cigliano – Valle Elvo, Livorno/Bianzè – Agliè Valle Sacra, Pro Palazzolo – Junior Torrazza