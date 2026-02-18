 / Sport

Il Trino non va oltre al pari, poker della Virtus (Promozione)

Vittoria di misura del Cigliano, successo sudato del Livorno Bianzè (in Prima categoria)

Vittoria di misura del Cigliano

Vittoria di misura del Cigliano

Promozione

La Virtus Vercelli azzecca il poker vincente e mette k.o. l’Ornavassese In vantaggio con Colussi, il risultato è consolidato da Bettini (doppietta) e da Antonioli. La classifica prende una piega interessante con la salvezza diretta ad un solo punto. Il Trino non va oltre il pareggio con il Ceversama e pur muovendo la classifica resta il rammarico per il mancato successo. In svantaggio dopo appena 12 minuti è Mercandino al 79’ a raddrizzare la partita.

Risultati: Lb Trino – Ceversama 1-1, Virtus Vercelli – Ornavassese 4-1

LB Trino
Cascardo, Buscaglia (57’ Giolo), Pomati, Mancin (57’ T. Porta), Ciraulo, Ndiaye, Petrocelli (78’ Mercandino), Meo Defilippi, Apollo (58’ Balocco), Brugnera, Volpatto. A disposizione: M. Porta, Baggio, Mocca, Onorato, Beskorovaynyy. All. Modenese

Prossimo turno: Quincinetto/Tavagnasco - Lb Trino, Dufour Varallo - Virtus Vercelli

1^ Categoria

Vittoria di misura del Cigliano che sfrutta il turno casalingo e batte l’Ardor San Francesco: rete di Umberto Germano nel primo tempo. Con questo risultato i giallorossi si sistemano a centroclassifica a 4 punti dai play-off. Il Livorno/Bianzè fatica nel battere il Leinì (ancora a zero punti) il gol decisivo si manifesta al 92’ ad opera di Dos Santos. Con i tre punti conquistati i granata raggiungono il 4^ posto. Passo falso della Pro Palazzolo che perde (in casa) con il Comala, proprio nel giorno in cui la capoclassifica Annonese non va oltre un pareggio. Le reti sono di Augusti e Petrillo.

Risultati: Livorno/Bianzè – Leinì 2-1, Cigliano – Ardon San Francesco Corio 1-0, Pro Palazzolo – Comala 2-3

Prossimo turno: Torri Biellesi – Cigliano, Bollengo – Livorno/Bianzè, Don Bosco Asti – Pro Palazzolo

gpa

