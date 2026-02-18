Il Trino non va oltre al pari, poker della Virtus (Promozione)

Promozione

La Virtus Vercelli azzecca il poker vincente e mette k.o. l’Ornavassese In vantaggio con Colussi, il risultato è consolidato da Bettini (doppietta) e da Antonioli. La classifica prende una piega interessante con la salvezza diretta ad un solo punto. Il Trino non va oltre il pareggio con il Ceversama e pur muovendo la classifica resta il rammarico per il mancato successo. In svantaggio dopo appena 12 minuti è Mercandino al 79’ a raddrizzare la partita.

Risultati: Lb Trino – Ceversama 1-1, Virtus Vercelli – Ornavassese 4-1

LB Trino

Cascardo, Buscaglia (57’ Giolo), Pomati, Mancin (57’ T. Porta), Ciraulo, Ndiaye, Petrocelli (78’ Mercandino), Meo Defilippi, Apollo (58’ Balocco), Brugnera, Volpatto. A disposizione: M. Porta, Baggio, Mocca, Onorato, Beskorovaynyy. All. Modenese

Prossimo turno: Quincinetto/Tavagnasco - Lb Trino, Dufour Varallo - Virtus Vercelli

1^ Categoria

Vittoria di misura del Cigliano che sfrutta il turno casalingo e batte l’Ardor San Francesco: rete di Umberto Germano nel primo tempo. Con questo risultato i giallorossi si sistemano a centroclassifica a 4 punti dai play-off. Il Livorno/Bianzè fatica nel battere il Leinì (ancora a zero punti) il gol decisivo si manifesta al 92’ ad opera di Dos Santos. Con i tre punti conquistati i granata raggiungono il 4^ posto. Passo falso della Pro Palazzolo che perde (in casa) con il Comala, proprio nel giorno in cui la capoclassifica Annonese non va oltre un pareggio. Le reti sono di Augusti e Petrillo.

Risultati: Livorno/Bianzè – Leinì 2-1, Cigliano – Ardon San Francesco Corio 1-0, Pro Palazzolo – Comala 2-3

Prossimo turno: Torri Biellesi – Cigliano, Bollengo – Livorno/Bianzè, Don Bosco Asti – Pro Palazzolo