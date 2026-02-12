Skeleton, Bagnis quinto dopo le prime due prove

Amedeo Bagnis è quinto dopo le prime due discese della competizione olimpica di skeleton. L'atleta tricerrese, pur confermando il buon momento di forma, dovrà lottare per andare a caccia dell'agognato podio. Si torna sulla pista domani con la terza prova, al termine della quale sarà stilato l'elenco degli ammessi all'ultima discesa.
Intanto, a Tricerro, i compaesani di Bagnis si stanno organizzando per sostenere il loro campioen: venerdì sera, dalle 21, il salone polifunzionale ospiterà la proiezione dell'ultima gara olimpica individuale. Un appuntamento per tifare tutti insieme e sostenere l'unico vercellese in gara alle Olimpiadi.