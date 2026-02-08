Pro Vercelli avanti tutta: espugnato il campo di Lecco (2 a o)

Una Pro Vercelli corsara sbanca 2-0 il "Rigamonti Ceppi" di Lecco e conquista tre punti preziosi in chiave playoff. Una vittoria costruita nel primo tempo, gestita e controllata nella ripresa, con una difesa che ha concesso poco e una difesa abile a capitalizzare le occasioni confezionate. Dopo il derby un'altra buona prestazione di una Pro che, quando i nuovi acquisti saranno inseriti a pieni giro nel proprio motore, potrà togliersi ulteriori soddisfazioni nella fase finale della stagione. Unico neo il rosso diretto in pieno recupero di Satriano: il suo debutto è durato poco meno di 5'. Si parte. Lecco con nel mirino il secondo posto dopo il pari del Brescia, Pro che tenta d'attestarsi in pianta stabile in zona playoff. Poche sorprese nella formazione proposta dal tecnico bianco. Un undici collaudato con Piran e Carosso esterni, Marchetti Coccolo centrali; centrocampo con El Bouchataoui a dare fosforo alla manovra, con Iotti e Burruano. Trio offensivo con Comi, Akpa Akpro e Asane Sow. Gli acquisti del mercato invernale partono dalla panchina. Lecco in bluazzurro, Pro in completo bianco. Prima opportunità (5') per il Lecco con Parker che non sfrutta un traversone a centro area; sull'azione successiva lancio nell'area lombarda: scontro Furlan-Akpa Akpro con il portiere del Lecco che esce un po' acciaccato. 13' Pellegrino chiama Livieri alla parata. 17' lunga "Fvs" richiesta dal Lecco per un intervento di Livieri su Zanellato. Nulla di fatto. Pro pericolosa con Comi dal limite; Furlan si distende e blocca. Gara ricca di capovolgimenti di fronte. 30': Pro in vantaggio! Punizione dalla destra di El Bouchataoui nell'area bluazzurra: Coccolo fa da sponda per A. Sow che al volo di destro scaraventa in rete: 0-1. 43' scontro Livieri-Zanellato che resta a terra; altri minuti che verranno recuperati. Ben 8' i minuti di extratime. 48' Comi il sigillo del capitano: ancora un calcio piazzato palla nell'area lacuale, la sfera non viene rinviata dalla difesa, A Sow "addomestica" la palla e serve Comi sulla sinistra poco oltre il dischetto: tiro potente che s'insacca dopo aver colpito la traversa: 0-2. 51' Metlika ci prova dai 20 metri, Livieri respinge. Dopo quasi 55' termina il primo tempo con la Pro attenta in difesa e pronta a sfruttare le opportunità confezionate.

Si riparte. La Pro deve fare attenzione nei primi minuti a non permettere al Lecco di intravedere la possibilità di rientrare in partita. 8' contropiede Oro: A. Sow per Akpa Akpro dal limite: alto. Ancora Sow pericoloso, ma la difesa rimedia. Il Lecco preme, ma la Pro punge in ripartenza. 12' Bianchi vicinissimi al tris con Burrano che dopo aver finalizzato un contropiede di Akpa Akpro dal limite centra il palo alla destra di Furlan, Akpa Akpro non riesce nella deviazione. Poteva essere l'episodio per "blindare" il match. Triplo cambio per il Lecco; lacuali che perdono per infortunio Lovisa. Il Lecco si prova ma non crea problemi: solo Bonati su assist di Metlika (fuori) si fa vedere dalle parti di Livieri. Santoni cambia: dentro Pino e Clemente per gestire il doppio vantaggio. 45': Comi cerca il tris con una conclusione di sinistro neutralizzata da Furlan. Il match si avvia verso la fine senza troppi scossoni. 41': nella Pro entra Satriano; per l'ex Roma il suo debutto in maglia bianca. 6' di recupero. 30' rosso diretto per Satriano: bruttoe inutile fallo a centrocampo. Peccato. L'Fvs richiesto da Santoni non va a buon fine. Pro in dieci per gli ultimi scampoli di partita. Finisce 2-0. La Pro torna a vincere in trasferta dal 21 settembre; buona prestazione in continuità con il derby di Novara.

LECCO (3-5-2): Furlan; Rizzo, Marrone, Lovisa (dal 66′ Ferrini); Pellegrino, Zanellato (dal 59′ Nova), Metlika, Bonaiti, Duca (dal 74′ Sipos); Furrer (dal 59′ Anastasini), Parker (dal 59′ Konate).

In panchina: Dalmasso, Constant, Battistini, Mihali, Romani, Meleddu, Kritta.

All. Valente.



PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (1' st′ Perotti), Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti (31' st′ Clemente), El Bouchataoui, Burruano; Akpa Akpro (41' st’ Mallahi), Comi (41' st Satriano), A. Sow (31' st′ Pino).

In panchina: Anfossi, Rosin, Rutigliano, Ronchi, Boufandar, Regonesi. All. Santoni.



ARBITRO: Mazzer di Conegliano



RETI: 30′ A. Sow, 45’+3′ Comi

NOTE; pomeriggio freddo. Espulso 50' st Satriano rosso diretto. Ammoniti: Piran, Furlan. Recupero 8', 6'.