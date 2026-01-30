Pro Vercelli: squadra rinforzata con un laterale e un mediano

Due acquisti della Pro Vercelli, si tratta dla terzino Clemente Perotti e del mediano Adam Boufandar. A questo punto manca solo un difensore centrale.

Clemente Perotti: acquisizione a titolo definitivo fino al 30 Giugno 2028 del terzino destro classe 2003, proveniente dalla Juventus.

Perotti ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2022/23 con la maglia della Pro Patria, collezionando 23 presenze, arricchite da 1 gol e 2 assist,.

Nella stagione successiva si è trasferito alla Juventus, vestendo la maglia della formazione Next Gen, con cui ha disputato 29 presenze complessive tra Girone B e Girone C di Serie C, maturando ulteriore esperienza in un contesto competitivo di alto livello.

Terzino dinamico, dotato di corsa, duttilità e buona qualità tecnica, Perotti arriva a Vercelli per rafforzare le corsie laterali della Bianca Casacca

Adam Boufandar: centrocampista centrale classe 2006, proveniente dalla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Boufandar ha completato il proprio percorso di formazione arrivando a vestire la maglia della Primavera della Juventus, con cui ha collezionato 64 presenze complessive nelle ultime due stagioni tra campionato e UEFA Youth League, impreziosite da 5 gol e 4 assist.

A livello internazionale, il centrocampista vanta anche 17 presenze e 1 rete con le nazionali giovanili del Marocco,





