Pro sotto di un gol dopo 45' con la Virtus Verona

Virtus Verona-Pro Vercelli 1-0
Cernigoi (VV) al 3';
Formazioni:
Virtus Verona: Alfonso; Amadio, Munaretti, Ingrosso; Mastour, Bassi, Zarpellon, Gatti, Saiani; Fabbro, Cernigoi. A disposizione: Scardigno, Sibi, Cielo, Lodovici, Fanini, Caia, Di Virgilio, Fiorin, Sebastiani, Mancini, Pagliuca, Cuel, Lerco, Odogwu, Ojeh. All. Fresco.
Pro Vercelli: Del Favero; Piran, Clemente, Marchetti, Furno; Rutigliano, Iotti, Burruano; Mallahi, Comi, A. Sow. A disposizione: Rosin, Coccolo, Coppola, Ronchi, O. Sow, Carosso, Pino, Regonesi, Akpa Akpro. All. Santoni.
Arbitro: Recchia di Brindisi.
Ammoniti: Bassi della Virtus Verona; A. Sow della Pro Vercelli.
Primo tempo
Virtus Verona in vantaggio dopo 3 minuti: il centravanti Cernigoi riceve palla al limite, resiste a Clemente e, solo davanti a Del Favero, metto dentro da distanza ravvicinata col mancino: Virtus Verona-Pro Vercelli 1-0. Si comincia in salita. Approccio amaro per il portiere Del Favero che “ingoia” un gol – senza colpa alcuna - dopo soli 3' di gioco.
Gran rovesciata di Cernigoi al 7', palla alta.
Ancora Cernigoi, che impegna Del Favero da distanza ravvicinata.
Poi una rete annullata a Fabbro per fuorigioco ai padroni di casa: insomma la Virus domina.
Rovesciata, svirgolata però, di Comi su perfetto cross di Piran (bene i due terzini, per adesso, Furno e Piran).
Palla persa da Clemente (che non è in giornata, per ora), ma la V.Verona non riesce a concludere.
Ripartenza della Pro con Iotti (in gran forma, come sempre), palla a Rugliano, gran botta con deviazione, traversa.
Siamo alla mezz'ora.
Sassata di Fabbro dal limite, para con la punta delle dita Del Favero.
Girata di Fabbro, a lato.
Contropiede del Virtus Verona con Bassi, gran chiusura di Marchetti.
Mischia in area, gomito di Burruano (da distanza ravvicinata), rigore per la V. Verona allo scadere del primo tempo.
Santoni si gioca la card FVS, arbitro al monitor: niente rigore.