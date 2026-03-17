Passa la MIlano - Torino: le strade interessate dalla corsa ciclistica

Domani, mercoledì 18 marzo, il territorio comunale di Vercelli sarà attraversato dalla storica corsa ciclistica Milano–Torino. Il passaggio dei corridori è previsto indicativamente tra le 12:50 e le 13:20. Per garantire lo svolgimento della competizione in condizioni di sicurezza, 15 minuti prima del transito degli atleti le strade interessate saranno temporaneamente chiuse al traffico.

Le strade interessate: sono SP 11, tangenziale tra Borgovercelli e Vercelli e tratto di tangenziale sud tra Caresanablot e la rotonda Carrefour; la SP 31 del Monferrato tra la rotonda Carrefour e lo svincolo quadrifoglio; la SP 455 di Pontestura nel tratto tra il “quadrifoglio” e la rotonda dell’autostrada.

Tutte le intersezioni saranno presidiate da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia locale, oltre che da volontari del Coordinamento Provinciale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare con anticipo gli spostamenti, ringraziando sin d’ora la cittadinanza per la collaborazione.