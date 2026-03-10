Cigliano e Livorno/Bianzè a gonfie vele. Stop per Trino e Virtus Vercelli

Promozione

Il Trino perde di misura con la Dufour Varallo, a segno nel secondo tempo con Maiello. Stessa situazione per la Virtus Vercelli battuta, in casa, dalla Juve Domo da un rigore di Cerutti, per i vercellesi rete di Federici. La classifica vede il Trino con 33 punti relativamente lontano dalla zona “calda”, menrre la Virtus Vercelli a quota 24 è in quart’ultima posizione, situazione che prevede i play-out salvezza.

Risultati: Dufour Varallo – Lb Trino 1-0, Virtus Vercelli – Juve Domo 1-2

Lb Trino: Cascardo, Buscaglia, Pomati, Ciraulo, Baggio, Ndiaye, Onorato, Petrucelli, Mercandino, Brugnera, Volpatto. A disposizione: Porta, Conti, Gaita, Mocca, Meo Defilippi, Troplini, Massano. All. Semenzin.

Prossimo turno: Lb Trino – Virtus Vercelli

1^ Categoria

Livorno/Bianzè nuovamente in zona play-off grazie alla vittoria ottenuta a spese del Saint Christophe con reti di Colla e Urena. Bene anche il Cigliano autore di una goleada a Leini (gol di Perinetti, Varacalli su rigore, doppietta di R. Genestrone, Bravo e Corcione). I play-off sono vicini, anche in seguito al pareggio della capolista CGC Aosta. Pari esterno (marcatore Parrinello) per la Pro Palazzolo che conserva il secondo posto. L’Annonese tuttavia appare lontana potendo contare su 13 punti di vantaggio.

Risultati: Saint Christophe – Livorno/Bianzè 1-2, Leini – Cigliano 0-6, San Giacomo Chieri – Pro Palazzolo 1-1

Prossimo turno: Pro Palazzolo – Marentinese, Cigliano – Bollengo, Livorno/Bianzè – Valchiusella