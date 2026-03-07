Pro Vercelli: le pagelle della sconfitta interna col Cittadella

Del Favero: Fino all'autogol deve sbrogliare l'ordinaria amministrazione. Poi per una decina di minuti vede avversari spuntargli da tutte le parti, fino al (quasi) inevitabile 0-2 6

Piran: Parte come sempre bene, tenendo la fascia e rendendosi pericoloso; poi anche lui va in sofferenza 6 (44' st Perotti sv)

Marchetti: meno preciso del solito, soprattutto nell'ultima parte del match quando l'area bianca diventa terra di conquista del Cittadella: 5.5

Coccolo: Buon primo tempo, ripresa in calando: 6

Furno: E' uno dei migliori, sia in fase difensiva che, spesso, in costruzione: un infortunio, probabilmente muscolare, lo costringe a uscire e la Pro perde un suo punto di riferimento: 6.5 (5' st Carosso: potrebbe riaprire la partita, ma trova in Saro un "muro" insuperabile 6+)

Huiberts: un altra gara nel quale l'olandese, nonostante l'impegno, non riesce a incidere 5.5 (19' st Boufandar: entra nel momento peggiore ovvero poco prima dello 0-1. Per il resto si vede poco 5.5)

Iotti: L'autogol clamoroso penalizza inevitabilmente su una gara generosa nella quale si è distinto per il solito impegno e qualche conclusione che avrebbero meritato miglior fortuna: 6

Burruano: ha sul piede la palla dell'1-0, ma Saro ci mette una pezza. Non lucido come in altre occasioni 5.5 (44' st Rutigliano sv)

Akpa Akpro: parte bene, nel primo tempo viene spesso fermato con le cattive dai difensori del Cittadella senza peraltro venire ammoniti. Ripresa impalpabile e non è il solo:.5.5

Comi: Una sola palla gol gol, di testa. Lotta in area ma, stavolta, non basta 6-

A. Sow: Qualche buono spunto, un'occasione d'oro nìdisinnescata da Saro, un finale però, con pochi sussulti 6.

Allenatore: Santoni: Quando si perdono quattro partite, il tecnico, inevitabilmente, non può essere esente da colpa. Vero, un po' di sfortuna c'è in questo poker di sconfitte. Ma alcune scelte (vedi cambi in pieno recupero) non aiutano 5.5.