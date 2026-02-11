Pro Vercelli, le pagelle della gara interna col Vicenza

Livieri: Potrebbe avere una compartecipazione sul secondo gol. Vero è che dall'ingresso di Rauti e Morra la difesa ha faticato: 6

Piran: Bene nel primo tempo, dove riesce a tenere alta la squadra. Nella ripresa salva sulla linea il pallone di Rauti che, anticipa di pochi secondi lo 0-1: 6+ (32′ st Perotti: non ha un impatto indimenticabile ma sono le prime gare con la maglia bianca 6)

Marchetti: Anche lui soffre nel finale quando il Vicenza schiera le "Grosse Bertha" in attacco: 6

Coccolo: tiene bene, si procura il rigore del possibile vantaggio; potrebbe forse fare meglio in occasione del 2-1 vicentino (anche se vanno dati i meriti agli avversari: 6.5

Furno: buon avvio poi va leggermente in calando: 6 (32′ st Carosso: non incide come Santoni sperava 6)

El Bouchataoui: qualche buona gioca ma, nel complesso, non riesce a lasciare il segno come altre occasioni: 6+ (32' st Huiberts: il giocare a sprazzi non lo aiuta a trovare la miglior condizione: 6)

Iotti: Gara di sacrificio, ma senza gli squilli cui, solitamente, aveva abituato: 6

Burruano: è un po' l'ispiratore e in qualche occasione il terminale del gioco bianco: dai suoi piedi partono gli assist per le azioni più pericolose: in paio d'occasioni prova anche la giocata personale: 6.5

Akpa Akpro: Conferma il suo eccellente stato di forma. Oltre al gol cerca il dialogo con i compagni ed è sempre un costante pericolo per la difesa avversaria: 6.5 (47' st′ Mallah sv)

Comi: poco fortunata per il capitano: ammonito salterà la trasferta di Feltre, s'innervosisce e fallisce dal dischetto il possibile 1-0 (anche se anche Gagno ha i suoi meriti): 6 (36’ st Rutigliano: non ha modo di mettersi in luce 6)

A. Sow: Buona l'intesa con Akpa Akpro, ma poco preciso nella finalizzazione dell'azione: 6

Santoni: Se il collega Gallo ha vinto il match dalla panchina (ma non solo), il tecnico non è stato decisivo, sotto questo aspetto, come in altre occasioni. Ha comunque preparato bene la partita che, forse, avrebbe preso un andamento differente qualora Comi avesse segnato il rigore. Quindi: 6+