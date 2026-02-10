Giornata nera per Trino e Virtus Vercelli nel campionato di Promozione

Promozione
Virtus Vercelli sconfitta dal Quincinetto/Tavagnasco che piomba nella zona play-out con la salvezza diretta a 4 punti di distanza. Il Trino esce sconfitto dal Pistoni di Ivrea subendo la rete decisivi ad 1 minuto dal termine; il pareggio era stato realizzato attraverso un autogol degli eporediesi.
Risultati: Quincinetto/Tavagnasco – Virtus Vercelli 1-0,
Ivrea – Lb Trino 2-1
LB Trino: Beskorovany, Mancin, Pomati, Ciraulo, Baggio, Ndiaye, Petrocelli, Meo Defilippi, T. Porta, Brugnera, Apollo. A disposizione: Cascardo, Balocco, Buscaglia, Giolo, Mercandino, Mocca, Onorato. All. Modenese.
Prossimo turno: Lb Trino – Ceversama, Virtus Vercelli – Ornavassese
1^ Categoria
Il Livorno/Bianzè naufraga con il Valle Elvo subendo una goleada tutto sommato imprevedibile. Difficile ora pensare ad un ruolo primario nella griglia play-off. Sconfitta di misura per il Cigliano che a Gaglianico era passato in vantaggio con Filippo Germano bravo a realizzare su rigore. Nel secondo tempo il patatrac, nel volgere di 10 minuti. Nel Girone F la Pro Palazzolo continua a mietere successi, questa volta è il Gassino a farne le spese; goleador Augusti (su rigore) al 20’ del primo tempo. Pro Palazzolo ora al secondo posto.
Risultati: Valle Elvo – Livorno/Bianzè 5-0, Gaglianico – Cigliano 2-1, Gassino – Pro Palazzolo 0-1
Prossimo turno: Cigliano – Ardor Corio San Francesco, Livorno/Bianzè – Leinì, Pro Palazzolo - Comala