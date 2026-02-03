Vincono Trino e Livorno/Bianzè. Il Cigliano agguanta il pari al 90°

Promozione

Il Trino vince con il Piedimulera e sistema la classifica, ora decisamente meno precaria. Goleador Brugnera e Porta, La Virtus Vercelli chiude a reti inviolate la sfida con il Ceversama (terzultimo); peccato non siano arrivati i tre punti, evento che avrebbe portato i vercellesi a due lunghezze dagli Orizzonti C.A. e dell’Ornavassese, entrambe avversari nella lotta per la salvezza.

Risultati: Lb Trino – Piedimulera 2-0, Virtus Vercelli – Ceversama 0-0

Lb Trino: Beskorovaynyy, Pomati, Balocco, Ciraulo, Baggio, Ndiaye, Petrocelli, Meo Defilippi, Apollo, Brugnera, Volpatto. A disposizione: Cascardo, Buscaglia, Giolo, Mancin, Mercandino, Mocca, Onorato, T. Porta, Massano. All. Modenese.

Prossimo turno: Ivrea – Lb Trino, Quincinetto/Tavagnasco – Virtus Vercelli

1^ Categoria

Il Livorno/Bianzè sfrutta il turno casalingo battendo le Torri Biellesi con reti di Corinaldesi e ed El Azhari. Con questo risultato la squadra di Yon risale la classifica e raggiunge il 5^ posto insieme al Valle Elvo. Il Cigliano agguanta il pareggio al novantesimo grazie ad un rigore (netto) su Filippo Germano. Il CGC Aosta si è rivelato avversario impegnativo ed i giallorossi hanno dovuto inseguire i vantaggi degli ospiti. Autori delle marcature Corcione e Formia. La Pro Palazzolo continua nella sua striscia positiva e mette k.o. la Buttiglierese con un poker firmato da: Petrillo, Giarola, Veliu e Gagnone.

Risultati: Livorno/Bianzè – Torri Biellesi 2-0, Cigliano – CGC Aosta 2-2, Pro Palazzolo – Buttiglierese 4-0

Prossimo turno: Gaglianico – Cigliano, Valle Elvo – Livorno/Bianzè, Gassino – Pro Palazzolo