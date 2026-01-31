Palapiacco gremito per il derby: vincono i Rices sui Mooskins

Rices Vercelli – Mooskins Vercelli 64-57

Rices: Agoglia 23, D. Skilja 10, Campaci 7, Bordoni 6, Vercellone 5, Cattaneo 5, Curino 4, Alberti 2, Maccapani 2, Provera, Albertaro n.e., G. Skilja n.e.

Coach Antonio Galdi

Mooskins: Simone 10, Leone 9, Gagnone 9, Sabatino 8, Corino 8, Barale 6, Olmo 5, Vigliach 2, Olmo, El Hammami, Giunta, Corona.

Coach Davide Simone.





Davanti a un Palapiacco gremito, venerdì 30 gennaio i Rices si sono aggiudicati, grazie a un bel secondo tempo, anche il derby del giorone di ritorno contro i Mooskins (Divisione Regionale 2).

Nel primo quarto sono i Mooskins a dominare. Buon gioco, buona percentuale al tiro da 2 e da 3 e ai tiri liberi anche. Sui tiri liberi, invece, i Rices non ci sono: + 5 per i Mooskins (14-19).

Secondo quarto. Con un Agoglia strepitoso (il migliore della serata) i Rices rimantano e, da -12, chiudono la prima frazione in parità: 30-30.

Terzo quarto. I Mooskins non mollano, la partita è combattuta e aperta a qualsiasi risultato: 47-46.

Ultimo quarto. La squadra di Galdi prende le redini del gioco e, canestro dopo canestro, si porta avanti, vincendo meritatamente, ma comunque sudando: onore ai Mooskins che hanno onorato il derby.