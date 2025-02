Principio di incendio all'impianto fotovoltaico

Principio d'incendio impianto pannelli fotovoltaici a Borgo D'Ale. Domenica 2 febbraio, intorno alle ora 10.30 due squadre dei Vigili del fuoco, una dal distaccamento volontario di Santhià e una dal distaccamento di Livorno Ferraris sono intervenute a Borgo d'Ale per un principio d'incendio che ha coinvolto i cablaggi di un impianto fotovoltaico. Una volta in posto i Vigili del Fuoco hanno contenuto l'incendio fino all'arrivo del tecnico preposto a scollegare l'impianto per poi continuare con le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.