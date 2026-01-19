La PFV affonda il Cerrus Basket

Pallacanestro Femminile Vercelli – Cerrus Basket 68-48

Parziali: (18-8; 29-23; 50-38, 68-48)





Tabellino: Acciarino 12; Ansu 20; Bertelegni 2, Chillini 4; Deangelis 4; Buffa 12,

Francese El., Francese Ar.6; Ceragioli 2; Stile 4, N’Guefack Lowe 2, Cavalli.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Era stata presentata come la partita che avrebbe potuto blindare il primo posto nel girone di qualificazione per la PFV e le ragazze vercellesi non si sono fatte scappare l’occasione, sconfiggendo in casa, con ampio margine, Cerrus Basket per 68-48, seconda forza del campionato e, per l’appunto, l’unica che vincendo questo incontro avrebbe potuto appaiare la PFV in testa alla classifica.

Le ragazze di Davide Simone hanno disputato una partita da vera squadra matura, trascinate da una grande Ansu, dominatrice sotto canestro (20 punti,16 rimbalzi, 8 su 10 al tiro da 2) ben supportata in attacco da Acciarino e Buffa (12 a testa) e da tutte le altre compagne che hanno dato un contributo decisivo chi con i punti essenziali nei momenti difficili (Lowe, Chillini e Francese A. nel secondo quarto) chi con grande applicazione difensiva.

La PFV partiva bene sin dal primo periodo (16-7 già al 7’), segnando con continuità e difendendo molto bene, tanto che al 10’ il punteggio diceva 18-8 e la partita aveva preso una buona piega per la squadra di casa.

Le ospiti dopo lo sbandamento iniziale reagiscono compattando la difesa e arrivano a ridosso della PFV a -4 al 12’.

Nel secondo quarto, però, le ospiti recuperavano quattro punti per il 29.23 di metà gara che rimetteva tutto in discussione.

In questo secondo quarto, in cui le vercellesi avevano una certa flessione di rendimento, erano preziosissimi i punti della panchina di cui s’è detto sovra che tenevano a galla la squadra e non permettevano alle novaresi di completare la rimonta.

Nella ripresa, invece, la PFV doveva fronteggiare il massimo sforzo delle ospiti che al 21’ erano giunte a -3 e mettevano apprensione in casa PFV,

Quest’ultima, però, rispondeva stringendo le maglie in difesa ed alzando il ritmo della partita e degli scambi in velocità, e facendosi valere ai rimbalzi offensivi (12 alla fine) e tornava quella di inizio gara, ricominciando a segnare con continuità e impedendo di fare altrettanto alle avversarie.

Il risultato era che al 28’ lo score diceva +16 per “casa”.

Cerrus non molla, però e resta in scia chiudendo al 30’ a -12.

All’inizio del quarto periodo, finalmente, arriva la svolta del match: con la PFV che è brava a piazzare un parziale di 12-0 e chiude definitivamente il conto.

Ottima prestazione, dunque, caratterizzata dal dominio sotto le plance di PFV ed a numerose belle azioni in velocità frutto di una difesa attenta e del recupero di svariati palloni da parte di un po’ tutte le giocatrici. L’ampio successo ottenuto dimostra che la PFV conduce la classifica con pieno merito. Ora, nella terza giornata di ritorno in programma il 25 gennaio la PFV osserverà il proprio turno di riposo, per tornare in campo domenica 1 febbraio alle 18,00, ancora a Vercelli, contro Lettera 22 di Ivrea che, all’andata sul suo campo rese la vita difficile alle vercellesi.