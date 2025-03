Calcio Promozione: turno positivo per Virtus Vercelli e Trino

Promozione

Risultato di prestigio per la Virtus Vercelli che batte l’Ivrea (2-1); succede tutto nel primo tempo, per i gialloneri vanno in rete Bettini (rigore) e Rossi. Gli Orizzonti C.A. cedono nettamente (0-3) alla Fulgor Chiavazzese, mentre il Trino con una rete di Petrocelli al 22^ del primo tempo liquida la pratica PSG Pavarolo (0-1). Ora la squadra di Mellano è al secondo posto ad 1 punto da Alessandria e Arquatese Valli Borbera.

Prossimo turno: Arona -Virtus – Vercelli, Union Novara – Orizzonti C.A., Lb Trino – Canelli.

1^ Categoria

Nell’anticipo di sabato il Cigliano, al Bassanino, regola (3-1) il Borgolavezzaro e fa un bel passo avanti per uscire dalla zona calda. Dopo l’autogol degli ospiti vanno a segno Patrono e Astesano. Il Livorno/Bianzè grazie all’inossidabile goleador Panipucci supera, al Bassanino, il Valdilana Biogliese (1-0) riconquistando il 5° posto, l’ultimo utile per i play-off. Due pareggi a reti inviolate per il Santhià (con il Gaglianico) e la Pro Palazzolo (con il forte Valle Elvo). Niente da fare per la Crescentinese che cede, in casa, (0-1) al Trecate. Ora per i granata la rincorsa salvezza è davvero impervia.

Classifica: La Vischese 51, Valle Elvo 46, Banchette/Colleretto 44, Gaglianico 41, Livorno/Bianzè 39, Ponderano, Valle Cervo 36, Trecate 34, Santhià 28, Junior Torrazza 24, Cigliano, Pro Palazzolo, Valdilana Biogliese 23, Borgolavezzaro 21, Torri Biellesi 20, Crescentinese 17.

Prossimo turno: Junior Torrazza – Livorno/Bianzè, La Vischese – Crescentinese, Ponderano – Santhià, Pro Palazzolo – Valle Cervo Andorno, Trecate – Cigliano