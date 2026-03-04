Pagelle della Pro "asfaltata" dalla Pergolettese

Livieri: 4,5

Una bella parata e troppe incertezze, gol subiti compresi.





Piran: 5,5

Nel primo tempo si limita a difendere, nel secondo affonda e fa un paio di cross. Poca roba, rispetto al Piran che siamo abituati a vedere.





Marchetti: 6-

Il migliore del reparto difensivo. Autore, sulla 0 a 0, di ran salvataggio sulla linea su tiro di Tremolada (poi l'azione proseguirà con rete di Petrovic, annullata per fuorigioco).





Coccolo: 5

Benino nel primo tempo, in affanno nella ripresa.





Furno: 5,5

Gran corsa ma incide poco, in entrambe le fasi.





Iotti: 5

Solita corsa e la solita generosità. Ma, soprattutto nella ripresa, anche lui va in sofferenza.





Boufandar: 5

Parte molto bene. Corsa, chiusure, mai un passaggio sbagliato. Poi... scompare dal campo. Da rivedere, assolutamente. Perché è un giocatore che può dare equilibrio.





Burruano: 4,5

Si è visto poco.





Akpa Akpro: 5

Partita strana la sua. Nel primo tempo, sulla destra, viene fermato sempre dal suo avversario, Bane. Nella ripresa, sulla sinistra, fa un paio di azioni travolgenti, insomma sembra essere rinato. Ma Santoni, chissà perché, lo toglie.





Satriano: 4

Poco incisivo, sbaglia due appoggi.





Pino: 4

Come esterno alto non si vede, come terzino si fa saltare dal suo avversario nell'occasione del secondo gol subito.





Rutigliano: 6,5

Vivacizza con alcune belle giocate la manovra offensiva.





Comi: 6,5

Un gol inutile, ma la sua prova è comunque buona.





Mallahi: 4

Combina poco e nulla.





Huiberts: 5

Si vede poco, ma gioca in una squadra oramai confusa.





Santoni: 4

La mossa di inserire Pino in fascia alta si è rivelata sbagliata. Come l'utilizzo di Rutigliano. Poi toglie Akpa Akpro dopo un paio di affondi niente male del giocatore (semmai andava cambiato nel primo tempo). Periodo nero per la Pro e il suo tecnico, che comunque, non va dimenticato, in tante partite ha fatto vedere una squadra capace di giocarsela con tutti. Ora no, la squadra è chiaramente in crisi. E la classifica langue.