Fragapane: «Aumentano le tasse e diminuiscono i servizi»

Riceviamo e pubblichiamo.

La maggioranza di destra ha votato compattamente per confermare l’aumento del 3% della tariffa sui rifiuti, predisposto dalla Giunta in conformità con le indicazioni degli organi centrali. I costi per le persone aumentano, nonostante ci troviamo di fronte ad un servizio di gestione che non migliora: nessuna tariffa puntuale, nessun porta-a-porta per le frazioni di plastica e vetro, nessuna rimozione dei cassonetti.

Aumenti che sarebbero anche giustificabili proprio dall’introduzione di un servizio migliore che apporti benefici al decoro della città (rimuovendo i cassonetti) e alla qualità della raccolta differenziata, che è il vero dato di cui occuparsi per garantire benefici ambientali. Questo aumento si somma inoltre agli altri che abbiamo denunciato in questi mesi, in particolare la scelta, questa sì completamente “Made in Vercelli”, di aumentare l’IRPEF per le fasce più deboli.

Di fronte ai tagli ai comuni previsti dal Governo Meloni, che colpiranno nei prossimi anni anche Vercelli per circa 4 milioni di euro, ci sarebbe forte necessità di compiere scelte oculate di gestione, ottimizzando i servizi e tutelando le fasce più deboli.

Questo non sembra interessare all’Amministrazione, che, a quanto pare, è molto più impegnata nell’annunciare eventi e iniziative, in alcuni casi anche potenzialmente interessanti come la fiera sul riso, per la quale tuttavia non è ancora stato diffuso un progetto e una pianificazione. O a trovare il modo di risparmiare risorse economiche a spese della qualità dell’aria, mostrando l’intenzione sempre più concreta di annullare il percorso intrapreso negli ultimi dieci anni in città e di riprendere ad utilizzare il glifosato per la cura del verde.

Oppure a promuovere eventi di indottrinamento per minorenni, come denunciato da alcuni genitori dei ragazzi del Comprensivo Gaudenzio Ferrari, cui va la nostra vicinanza. Evento che doveva trattare il tema della comunicazione, ma che poi si è incentrato su tematiche etiche delicate che devono essere affrontate in maniera seria e completa, non come strumento di propaganda della visione del mondo dell’Amministrazione comunale verso dei minorenni.