«Due giovani agenti animati da umanità e senso del dovere»

Nella mattinata di mercoledì, il prefetto Lucio Parente ha ricevuto i Vigili della Polizia Municipale Andrea Belossi e Chiara Margiotta che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto un encomio da parte del Comune di Vercelli per essere stati tra i principali artefici del ritrovamento di una ragazza autistica che, il 22 febbraio scorso, si era smarrita lungo le strade di Vercelli. Ai due agenti accompagnati dal sindaco, Roberto Scheda e dal comandante della Polizia Locale, Ivana Regis, il prefetto ha rivolto parole di apprezzamento e gratitudine. «Quanto svolto dai due agenti ha evidenziato una spiccata professionalità e un alto senso del dovere. La sensibilità dimostrata nel tranquillizzare i genitori della giovane e l’intuito di utilizzare in maniera propositiva i social network per coinvolgere il maggior numero di persone nella ricerca, va ben oltre quelli che sono i semplici adempimenti dei compiti d’istituto», dice il prefetto.

«Episodi come questo - evidenzia il sindaco, Roberto Scheda – contribuiscono senz’altro a guadagnare la stima dei vercellesi nei confronti della nostra Polizia Locale non sempre sufficientemente valorizzata».

Al termine dell’incontro, il Prefetto, ha rimarcato l’importanza della stretta sinergia tra i diversi organismi di polizia, elemento determinante ai fini del buon esito dell’intervento in quanto ha consentito di rintracciare la ragazza. Ai giovani agenti, invece, ha rivolto i più sinceri auguri per una carriera professionale ricca di gratificazione.