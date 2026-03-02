Borgosesia, rimpasto in Giunta e ingresso di Tatiana Bernardi

Rimpasto in Giunta, a Borgosesia, dopo la decisione del sindaco Fabrizio Bonaccio di rimuovere dall'incarico l'assessore Francesco Nunziata. Due le novità: la prima l'ingresso in giunta di Tatiana Bernardi, commerciante e presidente della delegazione Ascom. La seconda è lo spacchettamento e redistribuzione delle deleghe in capo a Nunziata.

La selega al Settore Sociale viene assegnata alla vicesindaco Eleonora Guida, già titolare di Urbanistica e Ambiente; la delega all’Edilizia Popolare va a Marco Buonamici, che cede a Bernardi Commercio e aree mercatali ma conserva le deleghe pregresse a Eventi e Turismo; la delega ai Servizi Cimiteriali va a Paolo Urban già titolare di Trasporti, Sport, Rapporti con le Associazioni.

«Con piacere, accogliamo in Giunta Tatiana Bernardi – dice il sindaco Bonaccio – rimasta esclusa per un soffio all’indomani delle elezioni, e oggi entrata a far parte della squadra di Governo con le deleghe al commercio e aree mercatali, in linea con le sue competenze professionali. Ho poi provveduto ad assegnare nuovi incarichi alla vicesindaco Guida, a Buonamici e a Urban: tre validi amministratori, che aggiungono ai loro fronti di impegno altri settori importanti, che ritengo nelle corde di ciascuno di loro».

Dicendosi certo che gli assessori esprimeranno al meglio il loro impegno e le loro competenze in questi nuovi compiti, Bonaccio conclude augurando a Bernardi «un’esperienza positiva e proficua come responsabile di un settore già ben guidato da Buonamici, al quale va il mio ringraziamento per la disponibilità e lo spirito di servizio dimostrati. A tutti auguro di svolgere con la consueta dedizione, impegno e responsabilità, oltre che con disponibilità verso i cittadini, il nuovo incarico ricevuto».

