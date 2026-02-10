«Ai bambini il libro del parlamentare di FdI»: è polemica in Comune

L'incontro si chiama "Una costituzione per amica" ed è in programma venerdì 13 febbraio, alle 9.30, al Salone Dugentesco. Rivolto agli alunni delle classi quinte elementari, l'appuntamento prevede l'incontro con il parlamentare casalese di Fratelli d'Italia, Enzo Amich, autore di un volume a fumetti dedicato alla Costituzione. E se, secondo la nota diffusa dall'assessore all'Istruzione Maria Grazia Ennas, «Investire nella formazione civica dei bambini significa investire nel futuro della nostra comunità», per i consiglieri comunali del Pd l'appuntamento altro non sarebbe che «uno strumento di evidente volontà promozionale dell’esponente politico».

Sull'incontro i consiglieri comunali Alberto Fragapane, Gabriele Bagnasco, Filippo Campisi, Manuela Naso, Marco Manuco (Pd) e Cecilia Nonne (Lista civica) hanno presentato un'interrogazione urgente, definendo «sorprendente che iniziative di stampo partitico vengano promosse, se pure in modo surrettizio, nell’ambiente scolastico».

Rilevando che il parlamentare promotore dell'iniziativa non ha alcun ruolo di rappresentanza sul territorio, i firmatari dell'interrogazione chiedono al Comune «chi sia il promotore dell’iniziativa, se all’incontro programmato è prevista la presenza del deputato, quali scuole siano state invitate e con quali modalità, e con quali modalità sia stato acquisito il consenso dell’ufficio scolastico provinciale e se i consigli di istituto delle scuole invitate siano stati portati a conoscenza delle caratteristiche dell’iniziativa e del suo contenuto politico».

La risposta si avrà nel corso del prossimo Consiglio comunale, a incontro ormai effettuato. Intanto, però, i consiglieri comunali hanno inviato una nota anche all'Ufficio Scolastico Territoriale chiedendo chiarimenti sulla vicenda.