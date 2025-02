PFV: vittoria in volata

CAMPIONATO DI SERIE B

Girone titolo regionale – 1^ giornata di andata

Domenica 9 febbraio 2025 - ore 20,00 – a Rivalta (TO) – Pal. Sc. El. Calvino – v. Piossasco 57

Area Pro 2020 - Pallacanestro Femminile Vercelli – 44-47

(Parziali: 8-10; 18-21; 31-33; 44-47)

Tabellino PFV: Bertelegni; Bassani n.e, Liberali; Ansu 10; Buffa 9; Acciarino 6; Deangelis 13: Coralluzzo 2; Gentilini 6; Dockrill 1; Stile; Lahmidi n.e . All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

All’esordio nel girone per il titolo regionale la PFV è andata a far visita ad Area Pro in quel di Rivalta (TO) ed ha meritatamente vinto, seppure in volata, per 44-47.

Come tradizione fra queste due squadre, la partita è stata assai equilibrata e giocata punto a punto sino alle battute finali, in cui la maggior freddezza ai tiri liberi un po’ di tutte le giocatrici presentatesi in lunetta, ed una provvidenziale Ansu sotto canestro nella fase decisiva, hanno consentito di piazzare lo sprint vincente.

La PFV aveva saputo battersi alla pari delle padrone di casa e mettere il naso avanti sin dal primo periodo (8-10), mantenendo sempre un piccolo margine di vantaggio sia a metà match (18-21) sia a tre quarti gara (31-33) senza mai lasciarsi superare.

Importanti, in questa fase, due triple di fila di Gentilini, che tenevano provvidenzialmente a distanza le avversarie.

Nell’ultimo quarto, poi, le vercellesi arrivavano ad avere anche otto punti di vantaggio, ma un paio di triple coraggiose delle padrone di casa rimettevano tutto in discussione nei secondi finali dopo il 41-41.

Un paio di canestri su rimbalzo di Ansu ed una penetrazione di Acciarino tenevano le torinesi a distanza, anche se breve, e Buffa e Deangelis mettevano dentro due liberi di sicurezza nel momento in cui Area Pro ricorreva al fallo sistematico, ed era fatta per la squadra di Davide Simone.

Vitoria che dà una bella soddisfazione, a comprova che la PFV nel girone per il titolo regionale (con permanenza in B incorporata) non ci è finita proprio per caso, ma forse con qualche merito.

Nota lieta la “ricomparsa” in panchina per onor di firma di Asja Bassani, la capitana delle vercellesi assente per infortunio ormai da lungo tempo.

Ora non resterà che continuare cosi, giocando partita per partita e prendendo atto di quel che le ragazze sapranno fare, a cominciare dalla prossima gara di sabato 22 febbraio a Vercelli, al Palapiacco alle ore 20,30, contro la capolista Pallacanestro Torino.