PFV: vittoria (tutto sommato facile) contro Polisportiva San Giacomo

Polisportiva San Giacomo - Pallacanestro Femminile Vercelli 48-73

Parziali: (12-24; 29-40; 38-54; 48-73)





Tabellino: Acciarino 7; Ansu 12; Bertelegni 3; Chillini 2; Deangelis; Buffa 18,

Francese El. 6; Francese Ar.14; Liberali; Ceragioli 2; Stile 7; Lahmidi 2.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –



Nella prima giornata di ritorno del girone di qualificazione del campionato di serie C, dopo la pausa natalizia, la PFV è andata a vincere a Novara, sul campo della Polisportiva San Giacomo, per 48-73, al termine di una partita che ha avuto poca storia, dal momento che le vercellesi hanno saputo indirizzare sin dall’inizio la gara a proprio favore e ne hanno mantenuto il controllo lungo tutti i 40’ di gioco

Infatti, grazie ad una certa superiorità sotto canestro e ad un gioco più fluido ed efficace di quello delle novaresi, le ragazze di Davide Simone mettevano un certa distanza fra sé e le avversarie sin dal primo quarto (24-12).

Nel secondo periodo le padrone di casa tenevano botta (17-16 il parziale di quarto) recuperando un punto, ma Acciarino & C. non avevano problemi a controllare l’incontro, con le squadre che andavano al riposo lungo sul 29-40, ancora con un margine rassicurante per la PFV che continuava a condurre il match a proprio piacimento.

Nella ripresa i tentativi di rimonta delle padrone di casa si infrangevano contro una buona difesa delle vercellesi, che sull’altro fronte trovavano ottimi spunti realizzativi con Buffa, Francese ed Ansu, ben coadiuvate da tutte le compagne che portavano ciascuna il proprio contributo.

La complessiva prova positiva di squadra, e la continuità di rendimento mostrata in campo, consentivano a coach Simone di concedere parecchi minuti di preziosa esperienza alle più giovani e di far rifiatare le più esperte, ottenendo da tutte buone risposte che portavano alla conquista della nona vittoria consecutiva su nove incontri, con la quale iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno.

Il prossimo impegno per la squadra vercellese sarà domenica 18 gennaio alle ore 18,00, a Vercelli, Palapiacco, contro Cerrus Basket di Sozzago (NO), formazione che segue immediatamente in classifica la PFV e che costituirà un impegno probabilmente più arduo.



