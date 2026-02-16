PFV contro Accademia Basket VCO: una vittoria... da raccontare

Serie C





Domenica 15 febbraio, Vercelli – Palapiacco





Pallacanestro Femminile Vercelli – Accademia Basket VCO 86-38

Parziali: (16-17; 37-24; 58-28; 86-38)





Tabellino: Acciarino 10; Ansu 20; Chillini 5; Deangelis 7; Buffa 7, Francese El. 7,

Francese Ar.2, N’Guefack Lowe 2, Cavalli 8, Balzaretti 6; Liberali 2; Lahmidi 10.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Larga vittoria per 86-38 per la PFV nella settima giornata di ritorno del campionato di serie C – girone A, contro Accademia Basket VCO, fanalino di coda.

Le cusiane, presentatesi a Vercelli con solo otto effettivi, un allenatore e due tifosi oltremodo polemici, si sono difese come hanno potuto e saputo per tutto il primo quarto e buona parte del secondo, chiudendo avanti 16-17 il primo periodo.

In questo sono state aiutate non poco dalla fermezza di coach Simone che ha deciso di tenere in campo contemporaneamente non più di una o due delle “vecchie”, ed in certi frangenti nessuna.

Questo atteggiamento, certamente utile a far maturare le giovani(ssime) inserite in prima squadra alla lunga paga, ma ha il suo contro altare che è quello dell’inesperienza che spesso apre alle avversarie la strada del proprio canestro.

E così è avvenuto domenica, allorché le ospiti pescavano alcuni jolly al tiro e le padrone di casa dimenticavano che nel basket c’è anche la difesa e che dopo essere andati a tirare di là bisogna tornare di qua nella propria metà campo proprio per difendere!

Paradossalmente, visti i valori in campo, sembrava che la partita prendesse una brutta piega per la PFV che, partita non male ma malissimo, non riuscisse più ad addrizzarla.

Con almeno tre veterane sul parquet però, e tra queste Ansu che dava almeno 15/20 centimetri alla più alta delle avversarie e prendeva un sacco di rimbalzi offensivi poi trasformati in punti, già sul finire del secondo quarto le ragazze di Simone – indipendentemente dai quintetti che si succedevano in campo – colmavano il -9 che si era creato, superavano le avversarie sul 18-17 per poi allungare con autorità e chiudere a metà gara avanti 37-24.

Ma questo non bastava a rendere certa la vittoria: occorreva che tutte le atlete scese in campo comprendessero che occorreva impegnarsi a fondo anche in difesa ed essere attente ed aggressiva su ogni pallone.

Questa lezione deve essere stata ben impartita nell’intervallo lungo, tanto che nella ripresa la PFV appariva trasformata e, a prescindere da chi era in campo, la difesa diventava quasi insuperabile (14 punti concessi in due quarti), gli anticipi fruttavano numerosi recuperi che venivano trasformati in facili contropiede messi a segno.

E così si arrivava alla fine sul +48, con buone prestazioni oltrechè delle veterane (impiegate con minutaggio ridotto ma produttivo, Ansu 20, Acciarino 10, Buffa 7, Deangelis 7) anche delle giovanissime (Lahmidi 10, Cavalli 8, Francese E.7, Balzaretti 6 aiutate da Chillini 5, Francese A.2 , Liberali 2, N’Guefack Lowe 2 ) che contribuivano alla larga vittoria.

La prossima gara per al PFV sarà domenica 1 marzo 2026 alle ore 18 ancora a Vercelli, Palapiacco, contro Basket Femminile Alessandria, dopo la sospensione dovuta alla disputa delle Final Eight di Coppa Italia maschile – serie A1 a Torino dal 18 al 22 prossimi.