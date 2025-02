Intossicati dal monossido di carbonio: malori per 18 persone

Momenti di paura, nella nella notte, a Motta de'Conti dove, per cause in fase di accertamento, 18 persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio.

Secondo le prime informazioni si trovavano in una struttura agrituristica del territorio: quando hanno iniziato a manifestare i segni dell'intossicazione sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: cinque persone sono state portare al pronto soccorso in codice in giallo; conseguenze meno gravi per gli altri in codice verde.

Per i soccorsi sono intervenuti i mezzi del 118 di Alessandria gestiti dal 118 di Novara e mezzi di soccorso locale per i pazienti meno gravi: le persone intossicate sono state smistate tra gli ospedali di Vercelli e Casale. Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine si sono occupate della messa in sicurezza dello stabile e degli accertamenti di rito.

(notizia in aggiornamento)