S2M, vittoria senza patemi contro l'ultima in classifica

Opposte al Volley Parella Torino, la S2M bissa la vittoria di domenica scorsa.

Le avversarie, che occupano l’ultimo posto della classifica, sono state superate facilmente da Bertolone e compagne.

Prive di Mosso, assente per motivi personali, le bicciolane con Comello nell’insolito ruolo di libero, hanno faticato più del previsto solo nel primo set, dove le atlete di Gherardi e Vigliani erano stranamente distratte e poco concentrate, tanto da permettere alle torinesi di restare in partita sino alle battute finali, per poi superarle per 25/21.

Nelle restanti due frazioni, le vercellesi tornano a giocare su buoni livelli, tanto che il Parella deve arrendersi per 25/14 e 25/11.

Bene nel ruolo di Libero Comello, mentre in attacco sono risultate in doppia cifra le giovani Avilia, Ippolito, Viazzo, con quest’ultima al 50% di positività.

Questa vittoria permette alla S2M di agganciare il terzo posto in classifica in piena zona play-off.

La prossima gara per la S2M è prevista per sabato 1° marzo ad Alpignano contro Pianezza alle ore 19, contro la seconda forza del campionato.

Occorrerà una prestazione super per tenere testa alle avversarie.

S2M VOLLEY VERCELLI – VOLLEY PARELLA TORINO 3-0 25/21 – 25/14 - 25/11

S2M VOLLEY VERCELLI: Ayed, Avilia (13), Bertolone (8), Caricati (6), Comello L1, Ippolito (10), Micillo, Vattimo (1), Vercellone Laura (L2), Vercelli, Viazzo Caterina (17), Viazzo Francesca.

ALL.Gherardi, Vigliani