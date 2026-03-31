Prima categoria. Poker del Cigliano (4-1) contro il Saint Christophe

1^ Categoria

Sorride il Cigliano vittorioso sul Saint Christophe: un poker ha ribaltato il vantaggio iniziale degli ospiti. Pareggio di Actis Grande al 27’, poi una doppietta di Umberto Germano e la realizzazione di Genestrone. Poca gloria per il Livorno/Bianzè battuto dal Valle Cervo Andorno. Ottima prestazione della Pro Palazzolo vittoriosa sul Mezzaluna Villanova: sblocca Micillo su rigore e raddoppia Augusti. Il campionato riprende il 12 aprile con: Valchiusella – Cigliano, Livorno/Bianzè – Ponderano, 19 aprile Psg Pavarolo – Pro Palazzolo

Risultati: Cigliano – Saint Christophe 4-1, Valle Cervo Andorno – Livorno/Bianzè 1-0, Pro Palazzolo – Mezzaluna Villanova 2-0

Classifica: CGC Aosta 57, Gaglianico 54, Valle Cervo Andorno 51, Ardor San Francesco Corio, Valle Elvo 48, Livorno/Bianzè 46, Bollengo, Cigliano 43, Bosconerese 41, Ponderano, Agliè Valle Sacra 33, Mappanese, Saint Christophe 30, Valchiusella 24, Torri Biellesi 16, Leinì 3.

Promozione

Il campionato riprende il 12 aprile con: Arona – Virtus Vercelli, Casale – Lb Trino



