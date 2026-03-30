PFV, altri due punti in cassaforte per le final four

Serie C

Girone titolo – 2^ giornata





Sabato 28.3.2026– ore 21,00

Pancalieri (TO) Impianto Sportivo Comunale – Via Circonvallazione 1

Ebe Porte Pancalieri - Pallacanestro Femminile Vercelli 48-74

Parziali: (11-20; 24-35; 41-59; 48-74)





Tabellino: Acciarino 12; Ansu 9; Deangelis 17; Buffa 13, Francese El. 3; Francese Ar.12, N’Guefack Lowe 6; Liberali 2

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Nella seconda giornata del girone per la promozione, la PFV bissa la vittoria iniziale andando a a vincere a Pancalieri per 48-74 a seguito di una prestazione di squadra notevole, tanto che a fine gara – con grande fair play – sia le giocatrici avversarie che il pubblico presente si sono complimentati con le atlete vercellesi per la partita disputata e per la loro sportività.

E queste, per i tecnici e per la dirigenza che lavorano intorno alla squadra, sono soddisfazioni che vanno oltre i due punti in classifica.

Le premesse prima della partita non erano state buone: alcune indisponibilità di giocatrici (Bertelegni, Chillini, Cavalli) e la concomitanza con la gara U17 (impossibilità di inserimento delle giovani di categoria) avevano costretto coach Simone a convocare solo otto giocatrici per la trasferta.

Sarebbe da dire poche ma buone, posto che con una prestazione di rilievo (109 di valutazione scout) le vercellesi hanno saputo suddividersi responsabilità ed onori, portando quattro giocatrici in doppia cifra ed una quasi, con percentuali al tiro ottime (57% da due; 35% da tre; 100% ai liberi) con 42 rimbalzi 12 palle recuperate e 16 assist).

Top scorer di giornata è stata questa volta Irene Deangelis con 17 punti e +14 di valutazione.

La gara è stata subito indirizzata sui binari giusti (11-20 il 1° quarto) dalla PFV che sbagliava poco in attacco e difendeva intensamente.

Nel secondo periodo le vercellesi controllavano la partita, limitandosi a mantenere le distanze, sempre con pregevoli percentuali in attacco.

L’allungo decisivo era poi nel terzo quarto (marchio di fabbrica PFV) quando le ospiti mettevano 18 punti di distacco rispetto alle avversarie e, mantenendo una buona intensità difensiva che si sviluppava poi in armoniose azioni offensive, si assicurava la gara e otteneva, come detto, anche i complimenti di giocatrici e pubblico della squadra di casa.

Altri due punti in cassaforte dunque, per la PFV, preziosi nella corsa alle final four di inizio giugno.

Il prossimo match per la PFV si giocherà dopo la pausa pasquale domenica 12.4.2026 alle ore 18,30 a Savigliano (CN), presso il Palazzotto dello Sport (Campo 1) di via Giolitti 9, per continuare la marcia di avvicinamento alle finali promozione..