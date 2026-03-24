Qualificazione per la serie B: prima vittoria della PFV

Serie C

Girone titolo – 1^ giornata

Sabato 21.3.2026– ore 18,30

Vercelli – Pal. Comunale G. Piacco – Via Donizetti 19





Pallacanestro Femminile Vercelli – Libertas Moncalieri 68-62

Parziali: (17-13; 33-31; 46-45; 68-62)





Tabellino: Acciarino 15; Ansu 18; Chillini; Deangelis 10; Buffa 9, Bertelegni 2;

Francese El. 3; Francese Ar.7, N’Guefack Lowe 2, Cavalli n.e; Balzaretti n.e., Lahmidi 2

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Buon esordio della PFV che vince 68-62 su Libertas Moncalieri, nel girone per il titolo e la qualificazione alle finali a quattro per la promozione in B, che si disputeranno a Vercelli il 6 e 7 giugno prossimi.

La squadra vercellese ha giocato una buona gara, contro una squadra delle migliori del ranking regionale in categoria che ha vinto il girone A, composta da giocatrici ancora “giovanili” ma molto ben preparata e con ottime percentuali al tiro.

La PFV iniziava bene, con il piglio giusto, e prendeva subito un certo vantaggio (anche +9) che le torinesi recuperavano in fretta grazie ad una buona efficacia nel tiro da fuori ed all’infallibilità (o quasi) sui tiri liberi che venivano concessi loro ad ogni “respiro” contrariamente a quanto avveniva sul fronte opposto del campo, purtroppo.

In questa fase, poi, alcuni errori d’impostazione della manovra e qualche tiro affrettato della squadra di casa, permettevano a Moncalieri di restare incollata, cosicché il primo quarto si concludeva in equilibrio 17-13.

Nel secondo periodo una partenza a razzo delle vercellesi consentiva loro di portarsi a +10 in 2’, ma poi le stesse subivano il ritorno delle ospiti che sapevano sfruttare qualche leggero disorientamento della squadra di casa in alcune fasi.

Il continuo rimescolamento dei quintetti in campo portava talora ad un allungo e subito dopo al recupero delle avversarie, ancora per errori d’impostazione e tiri affrettati, soprattutto quando Ansu era in panchina e non poteva rimediare catturando i rimbalzi da trasformare in canestri (18 punti con 8 su 9 al tiro, 19 rimbalzi e +32 di valutazione): il risultato era che si andava al riposo sul 33-31, con Moncalieri che si manteneva perfettamente a ridosso delle padrone di casa, pronto al sorpasso.

Ed il sorpasso era sfiorato nel terzo periodo, in cui la PFV continuava ad alternare momenti positivi in attacco a rallentamenti un po’ preoccupanti, che portavano Moncalieri – più lineare e costante – a raggiungere in un paio di occasioni la parità. Al 30’ il risultato era di 48-45, ma la sensazione dei presenti era che la squadra ospite fosse pronta alla rimonta.

Ciò avveniva nei primi minuti dell’ultimo quarto, quando in tre occasioni distinte Moncalieri andava a +2 e sembrava tentare l’allungo decisivo.

Ma negli ultimi 3 minuti e mezzo, partendo da -2, con l’avvicendamento delle giocatrici in campo, la PFV ritrovava la forma di Acciarino, che segnava una serie di canestri decisivi, nonché di Francese Arianna preziosa con un canestro importante, come pure di Deangelis col tiro da tre ed in acrobazia, e Ansu su rimbalzo ed anche da fuori, ed una tripla di Buffa ed una palla rubata in un momento veramente cruciale.

Tutto questo consentiva, negli ultimi tre minuti e mezzo di gara, come detto, di respingere i tentativi delle ospiti di tenere la testa avanti, impegnate come erano a dover fronteggiare un attacco avversario divenuto pericoloso e, soprattutto, con tante bocche da fuoco da controllare.

Una particolare sottolineatura merita anche la prova di N’Guefack Lowe, Bertelegni, Francese Elisabetta, Chillini e Lahmidi (freddissima nel 2su2 ai liberi in un momento delicato) le quali, seppur con pochi punti individuali in carniere, sono state instancabili nel difendere con grande intensità e nel rendere la vita difficile alle avversarie.

Ancora una volta il mix veterane e giovanissime di coach Simone ha funzionato, anche contro una squadra delle migliori del girone, confermando i progressi in punto maturità della squadra nel suo complesso.

Il prossimo match per la PFV si giocherà sabato 28.3.2026 alle ore 21 a Pancalieri (TO), presso l’Impianto Sportivo Comunale di via Circonvallazione 1 contro Ebe Porte Pallacanestro Pancalieri.