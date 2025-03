Il mondo del volontariato ricorda Ketty Politi

Si svolgeranno mercoledì 26 marzo, alle 12, in Duomo, i funerali di Ketty Politi, ex assessore alle Politiche sociali del Comune, conosciutissima esponente di Ascom e del mondo del volontariato. Sempre in Duomo, martedì alle 18, verrà invece recitato il rosario.

Politi lascia i figli Mattia e Federico e un grande vuoto nel mondo del volontariato e delle associazioni alle quali si era legata nel corso dei 15 anni di mandato e che aveva poi continuato a seguire anche dopo aver lasciato il Comune. Sono moltissimi i ricordi e le attestazioni di lutto che, attraverso comunicati e social, rendono merito all'impegno di una persone schietta, diretta nell'esposizione delle proprie idee, ma capace di farsi coinvolgere dal tante realtà diverse.

«Mi ha fortemente colpito la notizia della morte della cara amica Ketty Politi con la quale ho condiviso 10 anni di intensa e fattiva collaborazione all’interno dell’Amministrazione comunale - dice il sindaco, Roberto Scheda -. Lei come assessore alle Politiche Sociali e io come assessore ai Lavori Pubblici. Ricorderò sempre la sua determinazione professionale nell’adempiere all’incarico istituzionale. Ketty è stata costantemente sensibile alle necessità delle categorie più deboli e fragili. La ricorderanno in tanti e in particolare nel mondo del volontariato. Un sentito e sincero messaggio di cordoglio ai suoi familiari».

«E' una tristezza immensa quella che avvolge i nostri cuori in queste ore; mai avremmo voluto perderti e meno che mai fare i conti con questa realtà proprio all'indomani della chiusura del Carnevale, manifestazione che tu tanto hai amato e che ti ha sempre visto partecipe e protagonista - si legge in una nota del Comitato Manifestazioni Vercellesi -. Non ti dimenticheremo, cara Ketty, troveremo il modo per averti sempre con noi e per far si che tutti quanti continuino a vederti sul carro di Bicciolano e Bela Majin a gettare coriandoli e tra la gente a cantare, ballare e sorridere».

«Ho avuto modo di apprezzare l'attenzione e la professionalità che l'assessore Politi sapeva profondere in quel ruolo così impegnativo e delicato - dice Luca Pietro Oddo, garante dei detenuti che con Politi aveva lavorato a inizio mandato -. Un continuo equilibrio tra il voler fare, di più, e il poter fare, abbastanza, in un continuo e attento bilancio trai i bisogni espressi e le risorse disponibili. Una donna sensibile e capace. Il suo vivere è stato e continuerà ad essere d'esempio».