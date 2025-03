Addio a Ketty Politi, aveva 66 anni

Vercelli dice addio a Ketty Politi, 66 anni, per tre mandati assessore ai Servizi sociali, figura di spicco nel mondo Ascom e del volontariato. Da circa due mesi era in ospedale, a Novara, dopo un improvviso aggravamento della malattia che affrontava da tempo.

Per anni titolare dell'agenzia Penny Tour, Politi era stata una storica esponente di Forza Italia e assessore di fiducia del sindaco Andrea Corsaro che le aveva affidato il settore Politiche sociali in tutti i suoi mandati. Eletta nelle file della minoranza durante la sindacatura di Maura Forte, Politi era stata per un paio d'anni una consigliera di minoranza pungente e acuta. Aveva poi lascito il Consiglio per affrontare le sfide che il destino le aveva messo di fronte sul versante della salute ma, nel 2019, si era fatta convincere a rientrare nell'amministrazione Corsaro-ter. Nelle ultime elezioni comunali, del maggio 2024, Politi aveva scelto di schierarsi nella lista civica del sindaco uscente, in contrasto con le scelte del partito. Nel suo ultimo mandato aveva dedicato un impegno particolare sia sul fronte della lotta ai maltrattamenti e alla violenza di genere, che al fronte delle povertà estreme, con il progetto Pnrr del recupero di un'ala dell'ex convento di Billiemme da destinare a "stazione di posta", luogo di accoglienza per i più diseredati.

Socia ed ex presidente del Soroptimist Club, volontaria della Croce Rossa, legata allo scoutismo, Politi era affezionatissima al mondo del Carnevale, del quale non perdeva mai appuntamenti e sfilate.

La notizia della sua morte, avvenuta a poche settimane da quella della sorella Niki, sta destando un vasto cordoglio in città: «Ha dedicato anni della sua vita al servizio della comunità e al sostegno dei più vulnerabili - si legge in una nota della Croce Rossa - .Ketty è stata una figura instancabile e appassionata, sempre sorridente, che ha contribuito con impegno e dedizione alle attività della Croce Rossa, partecipando attivamente a interventi di emergenza, attività sociali e iniziative di solidarietà, dedicandosi anche alla formazione delle nuove generazioni di volontari e alla divulgazione delle nozioni di primo soccorso alla popolazione. Il suo impegno costante, la sua esperienza e la sua capacità di guidare gli altri l’hanno resa una figura di riferimento per tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma il suo esempio di vita e il suo impegno per il prossimo continueranno a vivere nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla».

Politi lascia i figli Federico e Mattia e il ricordo di una persona appassionata, puntigliosa,

Notizia in aggiornamento