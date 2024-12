Fine settimana di eventi natalizi

Si spostano in piazza Antico Ospedale, nel fine settimana, le manifestazioni natalizie coordinate da Ascom e Comune. Domenica nell'area, che già ospita la pista di pattinaggio, troverà spazio un villaggio di Babbo Natale per l'appuntamento con «Magia di Natale», organizzato dalle Politiche sociali e dall'assessorato agli Eventi del Comune di Vercelli con la società Wow. Dalle 14, 30 alle 18, 30 tante attività e sorprese attendono i vercellesi: i bambini potranno incontrare Babbo Natale, ascoltare storie animate a tema natalizio, immergersi nell'atmosfera delle feste. Ci sarà poi un'area mattoncini, uno spazio creativo per giocare insieme.

Nel fine settimana tornano anche il Trenino Lillipuziano, con capolinea in corso Libertà angolo via Veneto, i mercatini, la banda itinerante A-T-Pic Ensemble, le Coccole di Natale in via Nigra, la baby dance e il truccabimbi e lo chalet di Ascom in via Veneto.