Le pagelle della Pro che vinto contro l'Albinoleffe

Sassi. Un'incertezza sul gol dello 0-1, peraltro riscattata con parate decisive in particolare su Zoma per il possibile 0-2. 6,5

Frey. Ancora un po' incerto. Non è ancora entrato nei meccanismi della squadra. Ci mette impegno 5.5

(1' st Iezzi: da solidità al reparto difensivo, in una ripresa che ha visto gli attaccanti seriani poco più che comparse 6)

Parodi: un paio di spaccate per fermare le azioni offensive dell'Albinoleffe, soprattutto nel primo tempo. Un suo colpo di testa su assist di Iotti e il preludio al gol del 2-1 di Mustacchio 6.5

Camigliano: Una gara ordinata specialmente nella ripresa quando la difesa pare più registrata 6

Rodio: Una carambola involontaria che procura lo 0-1. Ma non si perde d'animo e disputa un match ordinato e generoso 6

Iotti: Un'altra gara da protagonista. Dai suoi piedi, soprattutto nei calci piazzati, ma non solo, arrivano assist invitanti per i compagni. Si fa trovare puntuale in occasione dellì1-1 che indirizza il match dalla parte della Pro: 6.5

Santoro 6 Una gara senza squilli ma neppure con sbavature. (22' st Rutigliano: entra e dopo pochi minuti fornisce a Maggio l'assist che blinda l'incontro 6.5)

Contaldo: Si rende utile nel momento di maggior difficoltà della Pro quando recupera e gestisce palloni pesanti 6

Mustacchio: Inizia un po' lontano dall'area, fallisce un'opportunità facile (ovviamente dalla tribuna) poi sale e cresce d'intensità lanciando la squadra verso la vittoria con un imperioso stacco di testa: 6.5 (47' st Sibilio: solo scampoli di partita sv)

Nepi: il solito lavoro per la squadra che porta, sovente, lontano dall'area 6 (14' st Rojas: fa sentire la propria presenza nell'area avversaria 6)

Maggio: Un po' come Mustacchio. Un abbrivio complicato: poi cattura, addomestica un pallone non semplice che permette a Iotti di pareggiare. Nella ripresa cresce: fornisce l'assist per Mustacchio e realizzare con freddezza il gol della sicurezza 6.5 (47' st Gheza: solo gli ultimi secondi a gara già archiviata sv)

Dossena: riesce a trasmettere alla squadra la calma necessaria dopo lo sbandamento del gol subito. Negli spogliatoi deve toccare le corde giuste visto che la squadra entra trasformata nella ripresa: 6.5