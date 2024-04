Le pagella dell Pro che ha vinto contro l'Arzignano

Sassi: 6,5

Due buone parate, tante uscite, anche sui piedi degli avversari.

Frey: 5,5

Difende, ma in fase propositiva si vede poco.

Citi: 6

Qualche titubanza, bene nella ripresa.

Iezzi: 6,5

Buona gara come stopper, poi sulla fascia.

Rodio: 6,5

Sta tornando il bel terzino visto all'andata.

Iotti: 6,5

Solita gara di grande, encomiabile generosità. Autore anche di belle giocate.

Santoro: 6,5

Ottime giocate, ma soprattutto prezioso in interdizione.

Contaldo: 6,5

Cresce di partita in partita. Un lottatore, ma non solo: gran tocco per il secondo gol di Maggio.

Mustacchio: 7

La calamita delle giocate della Pro nei primi 50 minuti passano dai suoi piedi. 34 anni, ma in campo corre come un ventenne.

Nepi: 5,5

Si è visto poco.

Maggio: 7

Due gol, il gran ritorno.

Sarzi Puttini: 6

Attento e prezioso come centrale difensivo.

Rutigliano: 6

Niente male le giocate che fa nei minuti in cui gioca.

Rojas: 6,5

Prezioso come centravanti di manovra. Ha tecnica, classe, anche colpo di testa. Deve abituarsi al ruolo,

Pannitteri: 6

Fa buone giocate e vivacizza qualche azione della ripresa.

Gheza: ng.

Dossena: 7

Ci teneva a vincere, e ha vinto più scommesse. Ha avuto ragione nel copnfermare Sassi, ha avuto ragione nel puntare su Contaldo, ha avuto ragione nel dire che questa squadra, e la squadra con lui, ci tiene a giocarsi i play off.