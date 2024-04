Dossena: «E ora pensiamo alla partita con la Giana»

E che playoff siano. Mister Andrea Dossena è soddisfatto per il traguardo raggiunto: "Centrato un obiettivo che tutti abbiamo cercato e voluto. Per tutto il campionato l'abbiamo "sognato" e anche se abbiamo dovuto attendere gli ultimi 90' della regular season siamo felicissimi. Una partita che i ragazzi hanno interpretato al meglio dalla squadra, che ha confermato di attraversare una condizione eccellente unita alla giusta mentalità. Dal 15 luglio a oggi abbiamo fatto un percorso di cui essere soddisfatti".

E adesso sotto con i playoff e la sfida del primo turno a Gorgonzola contro la Giana: "I playoff ci sono, ora dobbiamo iniziare a pensare già alla trasferta contro la Giana. Un match nel quale, contrariamente a oggi, avremo un solo risultato su tre. Dobbiamo lavorare anche sulla "testa" per essere pronti ad andare in Lombardia e vincere per continuare l'avventura playoff".