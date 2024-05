Club Forza Pro: Presenti in tutte le trasferte

E’ tempo di bilanci. Per la nostra “cara e vegia” Pro è stata una stagione a due facce. Un girone di andata che è andato oltre le più rosee aspettative, a cui ha fatto seguito un brusco calo di rendimento su cui a nostro giudizio hanno influito anche la scelte operate dalla società, con un mercato di gennaio in cui si è badato principalmente a monetizzare e risparmiare. Poi la squadra ha ritrovato un po’ di verve per qualificarsi ai play off. In merito alla partita di Gorgonzola diciamo che si poteva fare… meglio. Prendiamola con filosofia: chi ha passato il turno lo ha fatto con merito.

Anche per il nostro Club è tempo di bilanci. Ad inizio gennaio abbiamo compiuto il nostro 25° compleanno e non ci arrendiamo!!! Oltre che nelle partite casalinghe in cui è stato una costante il nostro banchetto, durante il quale passano sempre a trovarci i nostri amici tifosi, siamo stati presenti in tutte le trasferte al seguito dei leoni (in tre occasioni con un pullman al seguito), nonostante le collocazioni orarie delle partite siano decisamente infelici ed… impegnative sotto tutti i punti di vista. Ci saremo ovviamente anche nella prossima stagione.

Nel frattempo restiamo alla finestra. Ci aspettiamo, come tutta la piazza, notizie positive ed auspichiamo prima di tutto chiarezza sul futuro da parte dei vertici di via Massaua, perché la Pro non è solo di chi possiede le quote societarie ma è un patrimonio di tutta la città. I

nfine, come sempre assegneremo nei prossimi giorni il premio al giocatore della Pro Vercelli che si è contraddistinto per il miglior rendimento durante la stagione, secondo il giudizio dei componenti del consiglio direttivo del nostro Club. Il riconoscimento è stato consegnato questa mattia al centrocampista Ilario Iotti, che ha battuto l’agguerrita concorrenza di Mattia Mustacchio e di Salvatore Santoro. Si ringrazia la FC Pro Vercelli 1982 ed Alessandro Piccica.