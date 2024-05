Citi come difensore centrale, e non Camigliano; per il resto è una formazione annunciata, quella scelta da Dossena per lo "spareggio" contro la Giana.

Serve solo vincere, alla Pro Vercelli, però.

Formazione.

Sassi;

Iezzi, Citi, Parodi, Rodio;

Iotti, Santoro, Contaldo;

Mustacchio, Nepi, Maggio.