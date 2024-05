Pro sotto di 2 gol con la Giana dopo 45 minuti

Giana Erminio – Pro Vercelli 2-0

Marcatori: Maguette Fall (GE) a' 5'; Marotta (GE) al 10';

Primo tempo

Sassi regala maldestramente un corner alla Giana (respingendo male un cross= che va in gol: sponda per Maguette Fall che non perdona: Giana in vantaggio.

10' minuto: cross dalla sinistra di Mbarick Fall e gran tiro al volo di Marotta. Giana 2 Pro Vercelli 0.

Dieci minuti due gol, per passare il turno la Pro Vercelli deve segnare tre gol e non subirne. Mancano 80 minuti, certo, ma l'impresa sembra impossibile, lo quasi, anche perché gli attacchi della Pro Vercelli non spaventano i difensori della Giana.

Gran botta di Santoro dalla distanza, Zacchi in tuffo respinge.

Encomiabile e commovente l'incitamento dei tifosi della Pro.

Tanti i cross, ma mai un pericolo per il portiere della Giana. Sono trascorsi 27 minuti.

Cross di Maggio, testa di Mustacchio, palla alta. Siamo alla mezz'ora, ancora un'ora per lottare e sperare.

Tre cross di Rodio dalla sinistra, ma in area non succede niente di niente. Siamo al 40'.

Tiro cross di Mustacchio destinato al sette, para Zacchi.

Mbarick fall, garn destro dal limitre e grande parata di Sassi.

Secondo tempo

Formazioni.

Giana Erminio: Zacchi; Caferri, Corno, Minotti, Groppelli; Pinto, Marotta, Lamesta; Mbarick Fall, Franzoni; Mageuette Fall. A disp. Pirola, Magni, Ballabio, Acella, Francolini, Messaggi, Previtali, Barzotti, Piazza, Tasca, Verde. All. Chiappella.

Pro Vercelli: Sassi; Iezzi, Parodi, Citi, Rodio; Iotti, Santoro, Contaldo; Mustacchio, Nepi, Maggio. A disp. Mastrantonio, Frey, Camigliano, Haoudi, Gheza, Rutigliano, Casazza, Forte, Sibilio, Pinzi, Sarzi Puttini, Pannitteri, Rojas, Kozlowski, Petrella. All. Dossena.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo.

Ammoniti: