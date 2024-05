Club Forza Pro: si organizza la trasferta a Gorgonzola

Il Club Forza Pro organizza la trasferta di martedì 7 maggio a Gorgorzola, in occasione della gara play-off contro la Giana Erminio.

Il ritrovo è fissato per le ore 17,50 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza alle 18 e quota di partecipazione fissata in 15 euro. Le prenotazioni verranno raccolte con le seguenti modalità: Da Tommy, in via San Paolo 8, telefono 0161.258323, giovedì 2 (solo al mattino), venerdì 3 e sabato 4 maggio. Oppure è possibile scrivere all'indirizzo mail: clubforzapro@gmail.com; tramite messenger sulla pagina Facebook del Club Forza Pro.

Il Club comunicherà entro le ore 19 di domenica 5 maggio la riuscita o meno della trasferta in base al numero di iscritti. Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi tempestivamente ed a seguire le informazioni sull'andamento delle iscrizioni che verranno comunicate agli organi di stampa e pubblicate sui social media.