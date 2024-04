Virtus Verona - Pro Vercelli 0-1. Missione compiuta

Virtus Verona – Pro Vercelli 0-1

Marcatori: Contaldo (Pvc) al 4';

Primo tempo

Azione sotto rete della Virtus Verona, successiva a corner per la Pro Vercelli: palla sui piedi di Citi, poi a Contaldo che la mette dentro: 1 a 0 per la Pro Vercelli al 4'.

Prima rete per un giocatore valorizzato da Dossena e che ha trovato posto per l'infortunio di Haoudi.

Palo di Maggio, poi di Mustacchio: Pro Vercelli indiavolata.

Ci prova Iotti su punizione, tiro teso, fuori di un metro alla destra di Voltan.

Cross dalla sinistra del terzino Manfrin, bella c oraggiosa l'uscita di Sassi, al 15'.

Sassi, pressato, sbaglia un passaggio, recupera palla la difesa.

La Virtus cerca di premere sull'acceleratore ma nella prima mezz'ora, a parte due cross neutralizzati da Sassi, non riesce a rendersi pericolosa.

Gran diagonale di Rodio che ferma, mettendo in angolo, una transizione dei padroni di casa.

Maggio, tiro strozzato da una deviazione in corner. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo.

Cross di Santoro, palla a Maggio, traversa. Allo scadere.

Angoli: 4 a 4.

Secondo tempo

Punizione per la Pro, colpo di testa in torsione di Mustacchio, para Voltan.

Ripartenza Pro, Mustacchio, imbucata per Nepi, ma il tiro, debole, è bloccato da Voltan. Occasione sprecata, peccato. Siamo al 53', c'è ancora da soffrire.

Cross per Maggio che invece di tirare cerca un passagio, che finisce alle ortiche, per Nepi. Seconda occasione sprecata.

Ancora 35 minuti più recupero.

Gran parata di Sassi che nega il gol a Manfrin, il miglior giocatore della Virtus (ricorda Mammarella), che lo impegna direttamente su calcio d'angolo.

Due sostituzioni nella Pro: dentro Rutigliano e Rojas, escono Nepi e Contaldo. Al 58'.

Gol annullato da Rojas.

Rovesciata di Zarpellom, salvataggio sulla linea di Santoro.

Entra Petrella, esce Maggio.

Ammonito Sassi per perdita di tempo.

Virtus a tre punte (dal 4-4-2 al 3-5-2 al 4-3-3 adesso).

Petrella solo davanti a Voltan, su imbucata perdetta di Rutigliano, spreca malamente.

Nalini: gran botta dell'esperto attaccante, palla pochi centimetri sopra la traveersa (Sassi comune era in posizione)

Meno 13 minuti più recupero.

Meno 10 ai play off.

Ceter non arriva alla deviazione vincente per un pelo, altro corner per i padroni di casa.

Gran botta di Vesentino, gran parata di Sassi. Mancano 4 minuti.

Quattro di recupero.

Dentro Gheza e Sibilio, escono Mustacchio e Iotti.

Angoli: 10 per la Virtus, 5 per la Pro.

Missione compiuta, Pro Vercelli ai play off.

Formazioni:

Virtus Verona: Voltan; Daffara, Mazzolo (Ronco dal 58'), Ruggero, Manfrin; Vesentini, Zarpellon (Menato dal 69'), Mehic (Begheldo dal 74'), Metlika, Manfrin; Danti (Ceter dal 58'), Gomez (Nalini dal 46'). A disposizione: Zecchin, Sibi, Nalini, Begheldo, Ntube, Zigoni, Ceter, Ojeh, Filippi, Souza Dos Santos, Cielo, Ronco, Menato, Ambrosi. All. Fresco.

Pro Vercelli: Sassi; Iezzi, Parodi, Citi, Rodio; Iotti (Sibilio al 92'), Santoro, Contaldo (Rutigliano dal 58'); Mustacchio (Gheza dal 92'), Nepi (Rojas dal 58'), Maggio. A disposizione: Valente, Ghisleri, Frey, Gheza, Rutigliano, Casazza, Sibilio, Forte, Pinzi, Sarzi Puttini, Pannitteri, Rojas, Kozlowski, Petrella. All. Dossena.

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani

Ammoniti: Daffara, Mazzolo della Virtus Verona; Sassi e Citi della Pro Vercelli.