Le pagelle della Pro che ha conquistato i play off

Sassi: 7

Due parate salva-risultato, alcune uscite sicure.

Iezzi: 7

Su e giù per la fascia, sempre attento e concentrato.

Citi: 6,5

Una buona prova, soprattutto sull'uomo.

Parodi: 7

Regista difensivo pressoché perfetto.

Rodio: 6,5

Bene, come sempre, nelle due fasi.

Iotti: 7

Meriterebbe un monumento per la generosità (comunque abbinata alla qualità)

Santoro: 7

Si sacrifica in interdizione e compie un mezzo miracolo con un grande salvataggio sulla linea.

Contaldo: 7

Da mister nessuno a eroe dell'ultima giornata.

Mustacchio: 6,5

Un legno e la solita intensità.

Nepi: 6,5

E' un centravanti che corre come un mediano... ed è quello che vuole Dossena. Peccato per quel gol sprecato.

Maggio: 6,5

Una spina nel fianco della difesa della Virtus.

Rutigliano: 7

Ha il piede magico, e si vede. Peccato che di ruolo sia un play, proprio come Santoro.

Rojas: 6,5

Buona giocate, com impegno.



Petrella: 6

Sbagliare un gol solo davanti al portiere avversario è un errore che un giocatore esperto come lui non dovrebbe commettere.

Gheza: ng

Sibilio: ng

Dossena: 8

Ha sempre creduto in questa squadra e nella possibilità di arrivare almeno ai play off. Partita preparata alla perfezione. Ottavo posto e play off, quanti, nelle settimane scorse, ci credevano ancora? Lui sì...