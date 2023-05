Rices Under 13, importante successo a Castellamonte (il 9° consecutivo)

Prima tappa delle semifinali di Coppa Piemonte, primo successo per i Rices Under 13. Il nono consecutivo.

Impegnati in trasferta contro l'Asd Basket Castellamonte, nella fase iniziale della gara i Rices soffrono e vanno sotto: 9 a 2 per i padroni di casa. Il tecnico Max Acquadro chiede il time out, sistema l'assetto difensivo, e, da questo momento, i Rices recuperano e, trascinati dalla coppia Rotoli-Spinelli (ma il contributo è di tutti i 12 che Acquadro ha alternato), dominano e portano a casa un importante successo.

Prossimo appuntamento domenica 21 al Palapiacco, ore 11.

In caso di vittoria (sarebbe la decina consecutiva) o di sconfitta (con meno di 18 punti) i Rices Under 13 sarebbero tra le quattro squadre piemontesi che si contenderanno la Coppa Piemonte.

Basket Castellamonte-Rices Vercelli 40-58

Tabellino Rices.

Tarello 2, Perotti 2, Bassini 6, Capaliku, Bonetti 3, Rotoli 19, Brusa, Vukaj 6, Cerone, Panico 1, Spinelli 19.

Allenatore Max Acquadro.

Vice allenatore Fabio Poletto. Dirigente accompagnatore Davide Tarello.