Altra prova convincente e vincente della PFV

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Venaria 69-36

Parziali: (16-9; 37-20; 54-29; 69-34)





Tabellino: Acciarino 12; Ansu 6; Bertelegni 2; Buffa 7; Chillini 2; Deangelis 7;

Liberali; N’Guefack Lowe 4; Francese El.5 Francese Ar. 5; Ceragioli 10; Stile 9.



Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti - Ass. Asja Bassani





Ancora una convincente vittoria per la PFV – nella quinta del girone di qualificazione di serie C, con riposo già osservato – che ha la meglio per 69 a 34, in casa, su Basket Venaria formazione che, per la verità, non ha impensierito più di tanto le vercellesi.

L’avvio della gara è stato, tutto sommato, piuttosto equilibrato, con ritmi bassi e parecchi errori al tiro per entrambe le squadre.

Ciò nonostante la squadra di casa riesce a chiudere avanti il primo quarto (16-9), vantaggio dal quale riparte nel secondo periodo per mettere a segno l’allungo (21-11) che di fatto chiude la partita, dopo che Venaria, approfittando di un momentaneo black out in casa PFV, si era riportata sotto a -3 al 13’..

Ma questo era l’ultimo sussulto delle ospiti e nella ripresa le ragazze di Davide Simone mantenevano la giusta concentrazione e, con una difesa sempre solida, aumentavano le percentuali di tiro ed il ritmo di gioco, circostanze queste che mettevano in ancora maggiore difficoltà Venaria che non riesce più a rimanere in partita e cede definitivamente alla maggior caratura delle avversarie fino al +33 finale.

E’ stata una vittoria di squadra, ancora una volta, in cui coach Simone ha trovato ottime risposte da tutte le sue giocatrici, dalle veterane che hanno potuto avere lunghi minuti per recuperare ben sostituite dalle giovani inseritesi ottimamente nel gruppo nella partita odierna (Ceragioli 10 punti, del 2010, e Stile 9 punti anch’essa 2010 con Elisabetta Francese, ormai quasi una veterana con 5).

Ora la PFV continua ad essere in prima fila in classifica, a punteggio pieno con 8 punti.

Il prossimo impegno vedrà le vercellesi in trasferta ad Ornavasso, Palasport di Vias Bovo 2, venerdi 21 novembre alle ore 21,00 contro Accademia VCO, formazione sempre temibile soprattutto sul proprio campo.