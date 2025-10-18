Prima partita in Divisione 2 e primo derby: bene i giovani Rices

Mooskins Vercelli - BC Vercelli Rices 50 – 63

Mooskins: Gagnone 12, Leone 10, El Hammami 8, Simone 7, Corino 6, Sabatino 2, Olmo 2, Giunta 2, Barale 1, Lo, Vigliach, Corona. Allenatore Davide Simone

Rices: Skilja D. 12, Cattaneo 4, Campaci 16, Bellati 6, Albertaro 9, Maccapani 5, Bordoni 7, Alberti 2, Curino 2, Skilja G., Giraldi. Allenatore Antonio Galdi.

Prima partita in Divisione 2 dei Rices (che avrebbero meritato il ripescaggio in Divisione 1) e primo derby: la spuntano i giovani allenati da Antonio Galdi trascinati dal play Campaci in gran serata e autore di 16 punti. Bene nei Moooskins il play Gagnone e l'esperto Leone.

I Rices hanno meritato di vincere, ma forse le 13 lunghezze di distacco non ci stanno. La partita, infatti, soprattutto nella parte centrale (secondo quarto, quando i Mooskins hanno rimontato e si sono portati in vantaggio) è stata equilibrata. I Rices, dopo una partenza a razzo (15 a 8 nel primo quarto) si sono imposti nel finale. Buone indicazioni per il presidente Rey: la squadra di ragazzi e ragazzini, seppur priva di Agoglia, potrà comunque dire la sua in un campionato difficile come la DR2.

E comunque: il pubblico presente al Piacco si è divertito.