Basket serie C femminile: buon esordio della PFV

Domenica 19.10.2025 – ore 18,00
Vercelli – Palapiacco – Via Donizetti 19
PFV – Polisportiva San Giacomo (Novara) 75-36
Parziali: (23-7; 42-15; 58-26; 75-36)
Tabellino: Acciarino 10; Ansu 11; Bertelegni 5; Buffa 10; Chillini 6; Deangelis 2; Liberali 2;
Francese El. 12; Francese Ar. 11; Stile 4; Ferraris; N’Guefack Lowe 2
Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti
Buona la prima. Nella prima giornata del campionato di serie C – girone A – la PFV ha esordito con
un reboante 75-36 contro Polisportiva San Giacomo di Novara, al termine di una gara sempre
condotta con autorità dalle vercellesi che, tranne nelle primissime battute di gioco, sono sempre
state in vantaggio, incrementando progressivamente il divario sino ai 39 punti finali.
C’era qualche apprensione in casa vercellese per l’esordio a livello maggiore di ben sei giocatrici
che lo scorso anno hanno giocato in C, ma in quella che era la seconda squadra della società, e di
alcune ragazze del settore giovanile, tra le quali Elisa Stile del 2010 (che già aveva giocato in B
alcune volte) ed Adele Ferraris, classe 2011 all’esordio assoluto fra le senior.
Ebbene la squadra non ha mai risentito dei cambi e tutti i quintetti schierati hanno mostrato
compattezza e amalgama ed i quintetti schierati di volta in volta sono sempre stati equilibratissimi,
anche nei momenti in cui coach Simone ha richiamato in panchina tutte le veterane.
Dopo un avvio un po’ incerto, tutte le giocatrici hanno cominciato a segnare con continuità,
difendendo molto bene e trasformando in punti i molti palloni recuperati ed in certi momenti è stata
palpabile la differenza di intensità messa in campo dalle due squadre.
E su questa differenza, oltrechè tecnica, ovviamente, si è fondata la vittoria vercellese con la PFV
che già al 10’ era avanti a +16 ed a metà gara conduceva 42-15, mostrando di aver risolto la pratica
di giornata nel solo primo tempo.
Nel secondo tempo la squadra di Simone controllava l’incontro ed il coach dava ancora maggior
spazio alle giovanissime, che tenevano egregiamente botta, cosicché il vantaggio dilatava oltre la
doppia (58-26 al 30’) sino al risultato finale di +39. Comunque un buon bottino.
Prossimo match domenica 26.10 alle ore 20,00 a Sozzago (NO) contro Cerrus Basket, compagine di
caratura certamente superiore alle odierne avversarie.