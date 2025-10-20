Basket serie C femminile: buon esordio della PFV

Domenica 19.10.2025 – ore 18,00

Vercelli – Palapiacco – Via Donizetti 19

PFV – Polisportiva San Giacomo (Novara) 75-36

Parziali: (23-7; 42-15; 58-26; 75-36)

Tabellino: Acciarino 10; Ansu 11; Bertelegni 5; Buffa 10; Chillini 6; Deangelis 2; Liberali 2;

Francese El. 12; Francese Ar. 11; Stile 4; Ferraris; N’Guefack Lowe 2

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti

Buona la prima. Nella prima giornata del campionato di serie C – girone A – la PFV ha esordito con

un reboante 75-36 contro Polisportiva San Giacomo di Novara, al termine di una gara sempre

condotta con autorità dalle vercellesi che, tranne nelle primissime battute di gioco, sono sempre

state in vantaggio, incrementando progressivamente il divario sino ai 39 punti finali.

C’era qualche apprensione in casa vercellese per l’esordio a livello maggiore di ben sei giocatrici

che lo scorso anno hanno giocato in C, ma in quella che era la seconda squadra della società, e di

alcune ragazze del settore giovanile, tra le quali Elisa Stile del 2010 (che già aveva giocato in B

alcune volte) ed Adele Ferraris, classe 2011 all’esordio assoluto fra le senior.

Ebbene la squadra non ha mai risentito dei cambi e tutti i quintetti schierati hanno mostrato

compattezza e amalgama ed i quintetti schierati di volta in volta sono sempre stati equilibratissimi,

anche nei momenti in cui coach Simone ha richiamato in panchina tutte le veterane.

Dopo un avvio un po’ incerto, tutte le giocatrici hanno cominciato a segnare con continuità,

difendendo molto bene e trasformando in punti i molti palloni recuperati ed in certi momenti è stata

palpabile la differenza di intensità messa in campo dalle due squadre.

E su questa differenza, oltrechè tecnica, ovviamente, si è fondata la vittoria vercellese con la PFV

che già al 10’ era avanti a +16 ed a metà gara conduceva 42-15, mostrando di aver risolto la pratica

di giornata nel solo primo tempo.

Nel secondo tempo la squadra di Simone controllava l’incontro ed il coach dava ancora maggior

spazio alle giovanissime, che tenevano egregiamente botta, cosicché il vantaggio dilatava oltre la

doppia (58-26 al 30’) sino al risultato finale di +39. Comunque un buon bottino.

Prossimo match domenica 26.10 alle ore 20,00 a Sozzago (NO) contro Cerrus Basket, compagine di

caratura certamente superiore alle odierne avversarie.