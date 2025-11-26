PFV, ancora un successo

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI SERIE C

7^ giornata andata – 1^fase

Basket Femminile Alessandria - Pallacanestro Femminile Vercelli 41-69

(Parziali: 6-15; 20-30; 31-53; 41-69

Tabellino PFV: Bertelegni 4; Ansu 10; Buffa 14; Francese A. 9; Deangelis 12; Francese E. 2; Cavalli; N’Guefack Lowe; Prinetti 7; Chillini 11 – All.re, Davide Pogliani

Prosegue spedita la marcia della PFV nel campionato di serie C, giunto alla settima giornata del girone di qualificazione, in cui la squadra vercellese è andata a vincere brillantemente ad Alessandria per 41-69 contro Basket Femminile Alessandria, formazione che veleggia nelle zone medio alte della classifica, con buone ambizioni di qualificazione alla seconda fase.

La gara è cominciata bene per la PFV, che doveva fare a meno di un elemento importante come Camilla Acciarino, bloccata da impegni lavorativi, dovendosi giocare in infrasettimanale in orario serale.

Nonostante questa assenza le ragazze di Davide Simone approcciavano bene il match, soprattutto in difesa, allorché tenevano le avversarie a soli sei punti nel primo quarto (6-15).

Nel secondo periodo, poi, le padrone di casa si riscuotevano e disputavano i secondi 10’ alla pari o quasi (14-15) per il risultato di 20-30 a metà partita.

In questa fase Ansu & C. si limitavano a controllare l’andamento della partita, amministrando il vantaggio, e cercando di contenere il più possibile il veemente ritorno delle avversarie le quali, però, non riuscivano a rimontare come avrebbero voluto, anzi andavano sotto di un punto in più.

Nella ripresa, poi, la spallata decisiva, con la PFV che prendeva le redini della gara e, sempre con un’ottima difesa, aumentava il ritmo e l’intensità di gioco, migliorando anche le percentuali di tiro e piazzando, così, un parziale di 11-23 che faceva segnare sul tabellone 31-53 al 30’, e di fatto risolveva la pratica B.F. Alessandria.

Era, questo risultato, una buona iniezione di fiducia per la squadra vercellese che, nell’ultimo periodo, aumentava ancora il proprio vantaggio, con ottime giocate collettive.

Si è trattato di una buona prova, in cui tutte le ragazze sono state brave a fare, ciascuna per il proprio ruolo, anche la parte – di solito importante – dell’assente Camilla Acciarino, con il risultato di distribuire i punti realizzati un po’ fra tutte, con quattro giocatrici in doppia cifra ed altre due quasi.

Positivo e da sottolineare è anche il fatto che i continui inserimenti, con buon minutaggio, per alcune giocatrici del settore giovanile non incidono assolutamente sul rendimento globale della squadra che, anzi, resta sempre lineare ed in progresso, grazie al giusto “mix” fra le atlete più esperte e quelle più giovani.

Il che, alla fin fine, è lo scopo per il quale la società ha optato per la scelta di disputare la serie C in vista del futuro.

Il prossimo impegno per la PFV sarà nuovamente in un fastidioso giorno infrasettimanale, venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 21,00 a Casale M., palestra Leardi di Via Leardi 23, contro Campus Monferrato delle “ex” Sarrocco, Leone, Zanetti e Francia.



